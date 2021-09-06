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北埔老街覽纜線地下化 3期工程最快明年中完工

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
「新竹縣北埔鄉市區道路共同管線溝整合與建置計畫」第2期工程受疫情影響，預計明年初才能完工，目前被批評的柏油補丁路面，也將重新鋪回磚石舖面。記者陳斯穎／攝影
「新竹縣北埔鄉市區道路共同管線溝整合與建置計畫」第2期工程受疫情影響，預計明年初才能完工，目前被批評的柏油補丁路面，也將重新鋪回磚石舖面。記者陳斯穎／攝影

新竹北埔鄉以老街及古蹟等豐富文化聞名，是台三線熱門觀光景點，假日遊客絡繹不絕，但因天空纜線雜亂、鋪面不平難行，北埔鄉公所爭取前瞻基礎建設計畫補助，獲內政部營建署核定約1.5億元經費，分3期進行，第1期南興街去年完工，目前正進行第2期工程，預計明年初可完工，恢復老街乾淨的天際線及古樸街景。

北埔鄉公所表示，北埔老街因纜線雜亂、老舊的電桿、及破損的路面，讓不少遊客認為破壞觀光體驗，為改善上述問題，公所以「新竹縣北埔鄉市區道路共同管線溝整合與建置計畫」，爭取前瞻計畫經費補助，其中中央補助8成，地方自籌2成。

原本工程施作範圍分為2期，去年施作第1期為南興街部分，長580公尺，已完工；第2期為北埔街123公尺、廟前街256公尺，受疫情影響，工程進度延宕，預計明年初才能完工，目前被批評的柏油補丁路面，也將重新鋪回磚石舖面。

前2期施工範圍集中在北埔老街中心，為改善老街整體景觀，鄉公所今年再度向中央爭取經費，獲核定8000多萬元，第3期預計擴及中山路、中正路北埔街、邦正街、光復街、公園街及城門街等7條道路。

鄉公所表示，前2期工程考量施工路段的周邊商家、觀光人潮眾多，為將干擾不便降至最低，除要求廠商利用平日及離峰時刻進行施工，也留有行人通道，方便遊客及居民通行。

第3期工程範圍是老街外圍道路，目前相關資料仍待營建署審核，順利的話預計11月工程就可發包、年底開工，最快明年中可全數完工，將北埔老街電纜線地下化，也一併改善老街區內多年未修整的街道鋪面及周邊景觀。

北埔 老街 新竹

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