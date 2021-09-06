拋出縣市合併「大新竹」願景議題　林智堅：時勢所趨

新竹市長林智堅今拋出倡議新竹縣、市應合併的「大新竹」願景議題，他認為，新竹縣市在城市治理上密不可分，除了環境水資源與垃圾問題外，縣市分家後竹縣有許多土地在竹市轄內，這對城市發展造成一定困擾，縣市合併是時勢所趨，1加1會大於2。

林智堅的市長任期即將屆滿，去向備受關注，今天忽開記者會拋出竹縣市合併議題，令外界推測這恐是替下一次選舉鋪路。對此，林智堅說，這是公共議題，希望大家不要做選舉聯想。竹市府近年透過設計力導入公共建設，讓城市蓬勃發展，也曾遇到竹縣民向他表示期待縣市合併，因此他將議題拋出，希望縣市民眾都能思考。

林智堅說，他擔任市長即將邁入第七年，市政各項工作推動上舉凡和竹縣有關，都會受到影響，因為兩個地方政府需要更多時間溝通，若雙方合併，事情處理會更順暢。舉例而言，竹科坐落在新竹縣市轄內，當中產業擴廠或颱風問題都會牽涉到兩個地方政府，若縣市合併，未來在國家協助重要產業的發展上必然能加速。

談到縣市合併的短程目標，林智堅說，目前尚未談到大新竹升格問題，縣市合併中央與地方都可以啟動，最關鍵的還是民意。就中短期目標而言，未來他會和中央積極提議縣市合併目標，或研議是否透過辦理縣市論壇等方式逐步凝聚共識，竹縣市在1982年分家後已讓雙方城市發展受到許多侷限，「縣市分家是歷史上的插曲」，合併是必然的。

至於縣市合併後的名稱？林智堅認為，這可以討論，可參考高雄與台南的經驗，不過，最重要的還是民意依歸，縣市合併的或提過去十年政界與民間都偶有討論，卻沒有被倡議和實質深入探討，未來這件事若有更進一步結果，對曾是新竹市長的他而言，是城市治理上非常期待的目標。