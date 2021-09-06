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竹縣竹東國中獲補助160萬 導入設計專業打造美感校園

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣竹東國中入選教育部「學美．美學-校園美感設計實踐計畫」，獲補助160萬元，將設計專業導入校園，山林教育的元素也會納入規劃。圖／新無線政府提供
新竹縣竹東國中入選教育部「學美．美學-校園美感設計實踐計畫」，獲補助160萬元，將設計專業導入校園，山林教育的元素也會納入規劃。圖／新無線政府提供

教育部今年度的「學美．美學-校園美感設計實踐計畫」，在全國150所提案學校中甄選出25所，新竹縣竹東國中是縣內唯一入選的學校，獲補助160萬元，由設計師與學校攜手合作，將設計專業導入校園，提升校園環境與美感。

竹東國中校長徐華助表示，學校計畫以明亮貫穿5間美術教室、教室外廊道與戶外空間，配合學校發展的藝術課程和山林課程呼應，用當地木材搭配，讓自然元素從內到外，不管是課程或環境，都能帶給學生一致性的美感。

另外，配合主題課程與社區協力的想法，未來的空間運用會更彈性、多元，教室內的藝術課程可往外擴展，如辦理實驗展覽、戶外講座、創作空間等，提高場地的使用性，甚至開放給社區民眾一同觀賞，讓空間就像師生的藝術實驗室，聯繫著「過去傳統」與「未來創造」的場域，發揮美學的真實意義。

教育處表示，此計畫由教育部委託台灣創意設計中心執行，媒合學校與設計師合作，針對每所學校不同的需求，依著減法設計、閒置再造、可複製性等3大設計策略，改造校園。

目前已有6組專業設計團隊到竹東國中會勘，聽取校方使用上的需求，台灣創意設計中心將審查各團隊的設計提案，再由甄選出的設計團隊監造及施作。

縣長楊文科表示，美學素養是看不見的競爭力，必需從學習階段紮根，期許其他學校也跟進爭取，讓更多學生浸潤在富美感的學習環境中。

目前已有6組專業設計團隊到竹東國中會勘，聽取校方使用上的需求。圖／新無線政府提供
目前已有6組專業設計團隊到竹東國中會勘，聽取校方使用上的需求。圖／新無線政府提供

教育部

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