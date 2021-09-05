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苗栗竹南赫見80公斤豬大骨棄置路旁 動保所採樣送檢驗

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣綠光海風自行車道旁昨天上午赫見廢棄約80公斤豬大骨，苗栗縣動物保護防疫所已採樣送檢驗。圖／民眾提供
苗栗縣綠光海風自行車道旁昨天上午赫見廢棄約80公斤豬大骨，苗栗縣動物保護防疫所已採樣送檢驗。圖／民眾提供

苗栗縣綠光海風自行車道3.5公里竹南鎮路段旁，昨天上午赫見廢棄約80公斤豬大骨，敏感時機引發議論，苗栗縣警局竹南分局介入調查，縣府環保局、鎮公所等相關單位人員都到場，苗栗縣動物保護防疫所初步研判應是國內防範非洲豬瘟，9月禁止廚餘餵豬，豬大骨沒有去處而遭到丟棄，已採樣送檢驗。

非洲豬瘟走私肉品入侵，全台查緝來源不明肉品，9月起也禁止廚餘餵豬，臉書社團「頭份竹南大小事」昨天有網友PO出竹南鎮綠光海風自行車道3.5公里處，路旁有大批豬大骨廢棄，竹南警分局網路巡邏發現，正過濾監視器追查丟棄者，此外，通報環保局、鎮公所人員會勘，鎮公所清潔隊磅重約80公斤，清除並送銷毀，動防所也據報採樣送驗。

非洲豬瘟 苗栗縣

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