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建商僅憑圖片售屋 消保官：未明確違法籲「理性消費」

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
立委林思銘近日揭露新竹縣有建商「閉門銷售」，新竹縣、市消費者保護官會同相關單位聯合稽查。圖／新竹縣政府提供
立委林思銘近日揭露新竹縣有建商「閉門銷售」，新竹縣、市消費者保護官會同相關單位聯合稽查。圖／新竹縣政府提供

立委林思銘近日揭露新竹縣有建商「閉門銷售」，新竹縣、市消費者保護官會同相關單位聯合稽查，初步認定未明確違法、無消費者投訴，但也提醒消費者勿僅憑圖片就搶房，仍須重視自身權利，並要求本建案簽約30天後，業者必須如實做實價登錄，所有資料地政機關將列案監督。

遭立委揭發的建案位於竹東鎮二重地區，新竹縣消保官靳邦忠表示，依據資料，該案在8月4日取得縣府核發的「科技商業服務專區」1051戶建照，在使用分區上為「商務及服務」，其中578戶委託建案同集團仲介公司銷售，並以該公司名稱成立line群組，由員工以電話通知或Line訊息，優先分享建案資訊，開賣當日提供平面圖、區域位置等，若消費者有意購買，即可簽訂「購屋意願書」。

該公司於8月24、25日分別向新竹縣、市政府申請銷售資訊及委託銷售契約書備查，26日獲得566張訂購單，並安排自8月30日起正式簽約，若有客戶未簽約，業者就立即通知備取者；消保官前往聯合稽查時，業者出示簽約書，證明當時已有326戶完成簽約，並支付130萬的簽約金及相關資料。

靳邦忠指出，業者在契約內載明「主要用途僅限於辦公室，皆不適用房屋權狀或建物謄本主要用途需登記含有住宅用途限制之優惠貸款」，也告知消費者此次建照這次僅能作辦公室，將來違規使用，會有被罰款拆除的風險；至於不蓋樣品屋即銷售，業者則稱要蓋的時候就賣完了，因此僅透過圖片說明。

但業者的作法是否涉及以虛偽表徵引人錯誤、違反公平交易法等，及採取閉門銷售是否為投資而非消費行為，尚待與主管機關研議適法性，因違法要件不明確，且未有消費者投訴，靳邦忠說，將先對業者進行行業導正。縣府地價科也要求業者須於簽約後的30天內，如實登錄，所有資料地政機關將列案監督。

北區國稅局新竹分局也提醒業者，今年7月1日房地合一稅2.0已經正式實施，課稅範圍含預售屋及其座落基地，持有期間5年內轉讓會課以重稅，異常轉單的流動資金也會立案追蹤，這些風險成本都要如實轉告消費者。

新竹 消保官

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