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苗警違規停車取締拖吊9月起假日不打烊 開罰1300元起

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣警方違規停車拖吊取締，9月起假日不打烊，昨天及今天共取締17件。圖／苗栗縣警局提供
苗栗縣警方違規停車拖吊取締，9月起假日不打烊，昨天及今天共取締17件。圖／苗栗縣警局提供

苗栗縣警方違規停車拖吊取締，9月起假日不打烊加強取締，警方統計上路執法的第一個周休2日，昨天及今天共有17件，車輛所有人除違規停車必須繳納600元到2400元罰鍰，尚須繳納600元的移置車輛費，及每天100元的保管費，基本「消費」1300元，警方提醒民眾遵守交通規則，以免妨礙交通，甚至造成危險，荷包還要失血。

警方說，部分民眾因一時方便，違規停車占用車道、停放紅黃線、併排、逆向等，妨害其他用路人通行安全，再加上目前新冠肺炎疫情趨緩，假日出遊人、車日漸大幅成長，也造成市區部分路段車流壅塞，警方接獲反映其他縣市假日沒有空窗期，照常拖吊取締違規停車，苗栗縣今年8月宣導，9月起加強執法，第一個周休2日，昨天、今天還是取締17件。

縣警局分析民眾常陳情及檢舉違規停車熱點，分別是苗栗市南苗、北苗市場、黃昏市場，頭份市中山市場周邊的銀河路、中正路、和平路等路段，9月起將加強假日嚴重影響交通安全，及妨礙他人車通行的違規停車為執法重點，並強力取締及拖吊不依順向停車、並排停車、斜置停車及其他各類危害行車安全的違規停車，以有效改善市區行車秩序，並防制交通事故。

縣警局籲請鄉親配合警方執法，勿違規停放車輛，建立安全行車秩序，期望達到「人守法、車安全、路順暢」的目標，確保用路人安全，共同建立友善交通環境。

苗栗縣

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