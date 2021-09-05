新竹縣公有停車場費率將調整 機車格開始收費

新竹縣目前有78座路外停車場，加上路邊的停車格，共有2萬4347個汽車停車格及9630個機車停車格，為了提高停車位的周轉率，避免發生長時間占用的情形，縣府修訂公有停車場管理自治條例草案，目前該案已送縣議會審議並通過，近期將公告實施，除汽車收費每小時最高調整為40元外，機車停車格也將收費。

交旅處表示，修正內容包括汽車費率從現行的2種增為3種，以計時來看，每小時最高30元提高至40元，身心障礙停車格也將從免費停車，改為每日前4小時免費，逾時將依各停車場費率收費。

另外，對民眾影響最大的是原本免費停放的機車格也改為收費，計時是每小時10元，計次則是每次20元。

不過交旅處也指出，審議通過後會正式公告，民眾不必擔心一公告就開始實施收費，會有預告期，告知民眾哪些路段何時要開始收費，屆時再請民眾留意。

至於有民眾憂心機車格開始收費後，若是自己停放在格子內的機車被人亂移動到格子外，導致違規受罰，或是民眾為了硬擠進停車格，一個停車格內停放2台以上機車的亂象該如何解決？

交旅處則表示，未來新竹縣公有停車場管理自治條例修正草案通過並開始實施以後，針對各種停車亂象，將由收費員不定時巡查，發現有不依規的機車第一次將勸導警告，之後再犯將直接開罰，民眾也可在停好車後拍照存證，後續收到罰單時可用照片舉證，撤銷罰單。