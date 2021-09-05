航空城大園5里整併或撤銷 桃市府：明年選舉末代里長
桃園航空城計畫大園區竹圍、海口及沙崙、後厝、圳頭5個里鄰，明年3月面臨居民大量搬遷，竹圍5里及鄰面臨行政區整併或撤銷，面臨明年底竹圍5里里長是否選舉「末代里長」? 引起地方議論，里民質疑「人都走了，里長還要選嗎」，大園多位里長今天表示，明年底選完最後一屆里長後，未來里鄰行政區整併由市府決定。
市府民政局表示，桃園市里鄰編組及區域調整自治條例規定，里鄰整併調整，必須今年12月25日里長任滿一年前完成，若明年3月之後里民搬遷，里鄰調整已作業不及，竹圍5里里長明年底選舉將會照常辦理。
市議員徐其萬表示，竹圍、海口、沙崙、後厝、圳頭5里人口銳減，依規定明年底里長選舉仍會辦理，選後至2024年居民最後搬遷前，仍需要里長協助做好居民徵收、搬遷工作，至2024年10月底之後，5里將整併或撤銷。
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