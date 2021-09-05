140縣道苑交附近2.6公里拓寬案 原則朝兩側拓寬規畫

苗栗縣140縣道國道3號苑裡交流道到苗47之1路段，2.6公里交通瓶頸拓寬案，縣府徵求地方意見後，將建請配合台灣電力公司配合169KV超高壓輸電線桿地下化等工程，原則採兩側、部分單邊拓寬到20公尺規畫，預計經費3.3億元，今年底完成可行性評估，據以爭取交通部公路總局生活圈道路交通系統建設計畫興辦。

140縣道是台中市大甲幼獅工業區通往國3苑裡交流道要道，上、下班車流量大，現況路寬14公尺到15公尺，配置雙向各1個快車道及慢車道，地方人土殷盼拓寬改善，公路總局生活圈道路交通系統建設計畫補助375萬元，辦理140縣道苗47之1線口至國3交流道口，長2.6公里路段拓寬可行性評估，縣府提具3個拓寬方案徵求地方意見，決定採既有道路線型兩側拓寬，部分採單側拓寬，設雙向4線道規畫。

縣府提出，路線規畫主要是考量降低用地徵收，及拆遷影響範圍，但面臨最大的問題是一邊有超高壓電桿，縣府將建請台電比照國道1號苗栗縣銅鑼東側交流道模式，配合工程辦理超高壓輸電線電地下化，並希望道路另一邊電線也地下化，一勞永逸解決。

縣府預估不包括台電超高壓電桿等地下化工程經費，140縣道2.6公里拓寬總經費約3.3億元，將爭取公路總局補助辦理，完成後可望紓解大甲幼獅工業區上、下班時段龐大車流，及地方交通需求，並提升行車安全。