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新瓦屋板凳電影院登場 11日播映冰雪奇緣2

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
因應疫情，民眾在保持社交安全距離、戴口罩等防疫措施下，共同欣賞電影。圖／新竹縣政府提供
因應疫情，民眾在保持社交安全距離、戴口罩等防疫措施下，共同欣賞電影。圖／新竹縣政府提供

每年受到好評的新瓦屋板凳電影院，昨天晚間正式放映，首場上演「哥吉拉大戰金剛」，因應疫情，民眾在保持社交安全距離、戴口罩等防疫措施下，共同欣賞電影，享受久違的戶外美好時光。新竹縣長楊文科昨晚也到新瓦屋，贈送義民祭平安符給民眾，期望能共同度過疫情，新瓦屋板凳電影院將於11日放映「冰雪奇緣2」。

新竹縣文化局長李安妤表示，今年特別規劃系列活動，讓民眾可從下午4點玩到晚上9點，除了有「素人夢想家」、「童玩體驗坊」和「復古市集趴」等活動，另外還有「禾埕舞台秀」，邀請盛保羅魔幻劇團演出，11日則有客語R&B創作才子蕭迦勒及Mr.One Cajon樂團表演，為親子帶來歡樂互動時光。

板凳電影院第2場電影11日放映「冰雪奇緣2」，當晚8點45分也有「新瓦屋限量紀念板凳抽抽樂」，現場抽出100名幸運得主，連續2周看電影並填寫線上問卷，即有機會獲得好禮。

活動期間還有「帶板凳換好康」、「填問卷送好禮」、「客話大聲講」、「行動書車」等活動，詳情可至臉書粉絲專頁「竹縣go藝思」、新竹縣政府文化局官方網站查詢。

新竹縣長楊文科（右二）昨晚也到新瓦屋，贈送義民祭平安符給民眾。圖／新竹縣政府提供
新竹縣長楊文科（右二）昨晚也到新瓦屋，贈送義民祭平安符給民眾。圖／新竹縣政府提供

電影 新竹 疫情

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