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新竹市無形文化資產 率全國新增登錄古琴製作

中央社 / 新竹市5日電

新竹市無形文化資產審議會日前決議，新增登錄「傳統建築彩繪」與「古琴製作」等為傳統工藝，其中古琴製作為全國首次登錄無形文化資產。

新竹市長林智堅表示，傳統工藝面臨著凋零與消失危機，自他上任後發起「新竹市藝文資源普查」，探訪各傳統藝師、藝術家，盼了解新竹市工藝美術資源，透過審議加以保存。

林智堅說，新竹市政府已陸續登錄「鏍鈿工藝」的陳甫強、張茂森及張茂欽3位老工藝師及「鑿花技術」的蔡楊吉，分別為傳統工藝及文化資產保存技術的保存者。

林智堅指出，本次新增「傳統建築彩繪」的傅栢村、「古琴製作」單志淵、「玻璃傳統技藝」林瑤農。其中古琴製作是率先全國首次登錄為無形文化資產，盼能藉此保存多元的傳統技藝。

新竹市文化局表示，古琴是中國最古老的樂器，已有3000年以上歷史，出身新竹市的單志淵，從小與父親學習江南絲竹、阮咸等中國樂器製作，其父更留下「與古齋琴譜」手抄版，單志淵堅持傳統工序，投入於琴音世界已逾40年。

此外，傅栢村在新竹從事祠廟彩繪工作至今已60餘年，堅持使用傳統技術，自製各類漆刷筆、油灰料，以及擂金畫繪製，是少屬僅存熟稔工法的匠司；林瑤農從事玻璃創作已超過40年，精通傳統坩堝窯爐徒手吹製與徒手熱塑各項技法。

新竹 文化資產

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