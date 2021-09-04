桃園水務局：里辦公室、社區發展協會可申請組水巡守隊

桃園市中壢區某里傳出水巡守隊鬧雙胞，因為事關現任和前任里長經營成果，里長質疑市府相關單處事不公，水務局和區公所都出面澄清。

現任里長向市議員謝美英反映，指出里辦公室守望相助隊往年都會參加經濟部水利署自主防災訓練，前任里長缷任後，將「水患自主防災」參加單位改成社區發展協會，公文、通知也寄到前任里長處，造成里辦公室的困擾。

水務局表示依水利署規定，里辦公室、社區發展協會只要通過輔導和水利署核定，都可以成立水患自主防災組織並獲得補助。水利署以防災優先，即使選舉里長更迭，也不會因此解散已訓練有成的組織，並同意轉為社區發展協會形式繼續服務。

水務局說，桃園市目前也只有中壢這個里出現上述情況，事實上現任里長和巡守隊已經接受輔導並申請水患自主防災組織，和社區發展協會的組織都很熱心、用心投入這項工作，水利署和水務局都樂觀兩支隊伍為地方服務，創造三贏。

至於里長反映到公所裡沙包，工作人員說已經被領走一事，中壢區公所表示，里長為防汛工作盡心盡力，不會領不到和不給沙包的情形。