苗栗通霄要停話停水 用戶要有心理準備

苗栗縣通霄鎮9月7、8日將分別停話、停水，中華電信及自來水公司提醒當地用戶注意。

中華電信苗栗營運處表示，為持續更新設備效能，提供客戶高品質電信服務，9月7日（周二）下午7點至9點進行通霄機房交換設備改接作業，屆時通霄鎮75、76字頭約7900門市內電話將中斷約30分鐘無法通訊，在交換設備改接作業期間造成客戶短暫不便請見諒，如客戶有任何問題，請撥0800-353441服務專線洽詢。

自來水公司第三區管理處表示，水公司三區處銅鑼營運所配合「台電通霄鎮坪頂一、二加壓站停電｣，9月8日（周三）上午8點30分至下午8點，通霄鎮通南里坪頂路253巷、五北、城南、坪頂、南和、梅南、福興里停水11小時30分，受影響地區用戶請留意並提早儲水備用。