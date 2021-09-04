影／苗栗文旦柚進入產期 今年減產更搶手

苗栗縣的文旦柚已進入產期，西湖鄉農會今天舉辦全縣文旦柚評鑑，評選結果由造橋郷的青年農民莊傳盟贏得特等獎，下午由縣長徐耀昌頒獎。苗栗縣的文旦今年開花期因乾旱影響結果率，估計減產約2至3成，但品質仍穩定，尤其西湖文旦一向受各地消費者青睞，鄉農會表示目前已出現「供貨吃緊」的熱銷情況。

縣府指出，苗栗縣地形多屬丘陵，栽培文旦柚的面積約300公頃，文旦柚大部分生長在排水通風良好、日照充足的山坡地，產出的文旦量好質佳，採摘期間落在節氣白露前後，放到中秋是最適合品嘗的時候，尤其西湖名列台灣10大文旦柚產區，多年來經縣府、西湖鄉公所及農會推廣種植，加上苗栗區農改場提供耕作管理的技術指導，西湖文旦在全縣文旦評鑑多次獲佳績。

西湖鄉農會今天承辦全縣文旦柚評鑑比賽，下午在湖東社區多功能活動中心頒獎，特等獎由青農莊傳盟贏得，他平常協助父親莊德烜栽植文旦，家裡種文旦已30年，父子倆開心上台領獎，莊德烜強調栽培文旦要勤於管理，尤其施肥最好使用有機肥；頭等獎5人分別由李忠保、歐文庫、古得揚、陳菊妹、古召善獲得。

西湖農會總幹事郭豐文指出，今年因乾旱影響，各地文旦柚普遍減產，西湖農會收購果品的的園區平均少了3成產量，但品質不輸往年，且出現供貨吃緊的現象，昨天農會又接到1100箱大單，目前暫時不敢再接其他大單。