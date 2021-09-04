影／竹市風箏節周末登場 人流管控僅開放預約

新竹市國際風箏節今天起一連2天登場，今年受疫情影響，風箏賽場採人流管制，線上預約報名者才能入場，今天下午3點開始風箏展演，有巨型乖乖、Ｑ版口罩等特色風箏，繽紛點綴南寮上空，周邊波光市集、魚鱗天梯也湧入不少遊客放風，相當熱鬧。

新竹市政府連續5年在風箏賽場舉辦國際風箏節，今年由亞洲國際風箏聯合會領軍，邀來北中南的風箏團帶來大型軟體風箏、特技風箏、夜光風箏、各式造型風箏等精彩的風箏展演，包括Q版狗車車、吉他、書包、口罩以及特別設計的「防疫新竹隊」背心風箏、打造15倍大「乖乖巨型風箏」等，賽場還設置了風動裝置藝術，可拍照取景。

前4年風箏節吸引了超過20萬人次參與，但今年因為疫情緣故，今天參與風箏節遊客明顯銳減，主要是因會場採取人流管制，1梯次入場300人，為事先線上預約成功才能入場，昨天桃園有確診個案，市府更強化賽場防疫，再分3區管制，每區容留100人。

新竹市國際風箏節今天下午3點正式登場，風箏賽場可見繽紛造型風箏冉冉升空，特技風箏也輪番上場，搭配音樂在空中時而翻滾、旋轉，吸引民眾目光，不過，今天南寮風況差，一般3級風可讓風箏順利升空，下午1級風都不到，大型風箏多飛不太起來。