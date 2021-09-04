山坡地監測工程車陷爛泥 橫山警方動員助脫困
新竹縣尖石鄉前天（2日）下午接獲民眾報案，指出車輛在行經竹60縣37K處旁一處農路時，車輪意外陷入爛泥無法脫困，熱心的泰崗派出所員警獲報後趕往協助，才知道受困的是執行經濟部水利署專案計畫山坡地監測工程的工程團隊，最後出動挖土機將工程車順利拖出，讓工程人員相對感謝。
據了解，工程車陷爛泥的位置，就位於尖石鄉控溪部落的山谷對岸，因為有垂直高度約300公尺的大崩壁，因此由水利署進行監測工程，希望透過監測滑動量及擬定預防對策，避免溪谷對岸的部落及橫跨溪谷的吊橋受崩壁落石影響。
不過前天下午3時許，2名山坡地監測工程人員驅車前往施工，在行經農路時，車輪不慎陷入爛泥，經過1個小時的自行嘗試都無法脫困，只好報警求救，可是因該地點農路有3條，報案的江姓工程人員無法正確說明事故地點，使得警方險些找不到人。
幸好泰崗所副所長彭俊賢為在地原住民，帶領警員李政穎逐一繞往所述山路探尋，花了近1小時終於發現陷於爛泥等待救援的車輛，但2名員警協力推送該車仍無法動彈，乾脆拜託路過的果農以挖土機套上纜繩牽引，在陡峭農路將受困車輛慢慢拉至平面道路，最終花了3小時平安脫困。
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