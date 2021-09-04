新竹縣連3年辦青年成家活動 已促成55對男女情侶

新竹縣積極打造青年願婚、敢生、樂養的幸福城市，連續3年規畫、協助青年成家系列活動，今年首梯次交友系列活動「前往幸福街－街角遇到愛」，今天上午在竹北同心樓登場，以觀賞電影和手作DIY交流為主題，為單身男女搭起友誼的橋梁。

縣長楊文科表示，新竹縣歷年舉辦的青年成家活動都是場場秒殺，今年教育處青年事務科以「前往幸福街－街角遇到愛」作為單身青年男女的活動企劃，結合藝文元素，透過浪漫愛情電影「可不可以，你也剛好喜歡我」，讓青年男女心得分享進而相互了解，並藉由手作DIY活動有更多互動交流的機會。

楊文科說，新竹縣至今舉辦了6場次的青年成家活動，促成55對情侶，其中也有順利結婚的，成效非常好，不少長輩都關心子女婚姻問題，因此希望藉由舉辦活動，提供年輕人認識朋友的機會，讓大家勇於結婚、就業、生育，對新竹縣這個城市是正面的發展。

教育處指出，縣府青年成家系列活動今年已邁入第3年，場場內容皆優質，期許讓更多青年男女找到適合的有緣人；處長楊郡慈說，今年以藝文、野餐和運動作3梯次的主題規畫，首梯次參加男女共40位，平均年齡男生為35歲，女生為29歲。

今年青年成家系列活動的第2、第3梯次預計於10月及12月舉行，竹縣府教育處青年事務科也歡迎有興趣的單身青年男女都能踴躍報名，可上臉書粉絲專頁，或電洽新竹縣政府教育處青年事務科，03-5518101分機2893、2895。