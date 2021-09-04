竹科寶山二期徵收地主抗議 上演行動劇、夜宿科管局前

竹科寶山2期擴建計畫因部分地主對於徵收價格與科管局協商未果，繼上周五拉白布條陳情後，今天（4日）上午再次集結抗議，甚至上演行動劇表達小市民的不滿，還搭起帳篷，喊出要夜宿科管局的口號；科管局回應，希望土地所有權人理性協商，讓協議價購能順利進行。

科管局回應，對於各土地所有權人的權益，徵收過程絕對都是經過反覆溝通，希望盡可能透過協議價購與地主們達成共識，因此也不斷透過會議與地主們協商，但因為每位地主所擁有的土地區位價值都不同，仍需要依靠查估師來判斷，地主有任何意見，都可以理性表達，科管局絕對給予尊重、理解。

大崎村權益自救會執行長范植生表示，地主及居民雖然同意科管局徵收祖產，也支持國家發展科技產業，但不能就用賤價徵收欺負小老百姓，希望科管局官員能出面與反對賤價徵收的地主們面對面談，不要將責任都推給查估單位。

昨天（3日）下午舉行徵收協調會議，就有即將被徵收夷為平地的大崎墓園墓主家屬表示，大崎墓園在當地有百年歷史，家族當初也選擇葬在當地數十年，如今即將徵收卻被告知是非法墓地，徵收價格不如預期，同時還有家族式陰宅當初興建費用就超過徵收補償費，既然科管局要徵收，就應該就墓園地上物另案賠償。

今天上午約有50人到科管局前抗議，甚至駕駛中耕機繞場，上頭還載滿牧草，也有地主帶來龍眼、南瓜等農產品，當場上演行動劇賣菜、耕田，希望讓科管局了解抗議的部分地主是世代務農的農民，請求為老農輔導轉業，以免徵收後面臨無田可耕、何以為生的困境。