竹市龍山綜合大樓活化招商 全聯來了!年底開幕

新竹市龍山綜合大樓閒置已久，新竹市長林智堅今天宣布，該大樓吸引到全聯實業股份有限公司進駐，將為周邊住宅區居民打造2層樓的「社區服務概念店」，業者也計畫未來將結合大樓內的龍山圖書館推出閱讀贈禮等活動，預計10月進駐，年底前開幕。

龍山綜合大樓位於科學園路162巷內，鄰近竹科且周邊有不少住戶，但卻缺乏大型超市，市府招商吸引全聯進駐，正式營運期為9年，投資金額超過2500萬元，預估每月來客數3萬2000人以上，年營業額預估超過1億元，市府每年租金收入至少217萬元。

全聯實業股份有限公司表示，全聯全台累積達1040家分店，近年全聯都選擇在交通要點開設大型分店，此次打破過去選店準則，進駐龍山綜合大樓開設「社區服務概念店」，不僅就近為社區服務，未來計畫結合圖書館龍山分館辦活動，提升社區服務。

市府產業發展處指出，全聯福利中心進駐該大樓地上與地下1樓，將打造2層樓共270坪的社區服務概念店，地下2樓預計將有345坪，作為購物專屬停車場；另市府正在2至4樓總計600坪空間整建為圖書館分館龍山分館，將是新竹市立圖書館最大的分館。