走過26年卻不敵疫情衝擊 竹市金輝餐廳10月將結束營業

疫情衝擊大，不少餐飲業撐不下去，新竹市經營26年的金輝餐廳昨天發出「歇業公告」，宣布將在10月3日結束營業，不少新竹人聞訊好驚訝，不捨昔日結婚、宴客等好場地將告別；業者也感嘆疫情影響太大，即便恢復內用，仍有梅花座等防疫限制，假日訂桌數僅1、2成，只好忍痛歇業，但若環境轉好，還是不排除有另起爐灶的機會。

金輝餐廳位於新竹市經國路一段上，1995年開業迄今，是不少新竹人婚宴、文定、尾牙、春酒、會議、壽宴和親朋聚餐的好去處，不過，昨天業者在臉書發出歇業公告，宣布由於疫情的衝擊加上對未來的茫然，將於10月3日結束營業，有感傷也有感謝。

金輝餐廳總經理陳聰敏說，疫情衝擊很大，餐飲業經營相當吃力，再加上餐廳現址租約將於明年到期，房東也打算不續租，因此經過討論決定結束營業，昨天消息一出，也不少老客人打來關心，紛紛表達不捨，但大環境不好，還是考慮收掉26年的餐廳。

陳也說，先前疫情三級警戒，餐廳全面不開放內用，對金輝餐廳來說，營收瞬間歸零，許多婚宴訂席、社團聚餐不是取消就是延後，即便改推外帶防疫餐盒，但外帶餐飲的收入仍只是杯水車薪，對有訂席、聚餐服務的餐廳來說，幾乎沒有什麼幫助。

「即便恢復內用，客人心理壓力還是很大！」陳聰敏也觀察，餐廳恢復開放內用以來，因為有梅花座等人流限制，加上客人還是會怕，金輝最多可容納70桌，但開放內用以來，訂桌最多只回來1、2成，今天是周六，只有5組客人訂桌，加起來不過7桌。