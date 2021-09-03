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嚴查導致快遞貨物堆積如山 報關員工不滿毆打海關關員

攝影中心 / 記者鄭超文／桃園機場即時報導
關務署台北關針對高風險地區空運進口快遞貨物加強查緝，等候X光通關的貨物堆積如山。圖／讀者提供
關務署台北關針對高風險地區空運進口快遞貨物加強查緝，等候X光通關的貨物堆積如山。圖／讀者提供

越南來的非洲豬瘟走私肉品侵台，行政院長蘇貞昌震怒飆罵海關，海關隨即針對高風險地區的空運進口快遞貨物加強查緝，自越南入境航班或產地申報為越南的貨物採100%貨物查驗或拆袋進倉，加強查緝的結果導致桃園機場快遞貨物堆積成山，許多貨物在機場堆放好幾天還無法領貨，一名60歲的吳姓報關行員工，懷疑臺北關陳姓關員經常藉故刁難，導致領貨延遲，兩人9月1日在交通車等候處偶遇，吳男先是以言詞恐嚇，後來更出手毆打陳姓關員，下午陳員感覺身體不適請假就醫驗傷，今天受傷的陳員由政風室人員陪同至航警局報案，提出傷害、恐嚇及妨害公務告訴，下午吳嫌經航警局查傳到案，經訊坦承毆打被害人，全案由航警局依傷害、恐嚇及妨害公務罪嫌移送桃園地檢署偵辦，檢察官裁定五萬元交保。

航警表示，經查證被毆打的陳員在104-107年間多次查核吳男的報單資料不全，還曾查獲他無證闖入倉區。為避免類似案件發生，航警已於各倉區加強編排巡守勤務並隨時關心及注意現場海關人員執勤情形，如發現業者無端尋釁或滋擾情事即予從嚴究辦，民眾或業者如對關員執行過程或個案結果有意見，應循合法正當程序及方式表達。台北關則表示，本案目前偵辦中，為維持偵查程序順利，臺北關不予回應。

對此案件發生，報關業者私下透露，蘇揆震怒的後果，就是快遞貨物堆積如山，業者更秀出拍攝的影片表示，邊開車邊錄影要開接近兩分鐘才能把貨物拍個大概，報關同業都很著急，政府現在的做法是挖東牆補西牆，大家希望院長除了守護台灣豬農，也救救報關業者。

關務署台北關針對高風險地區空運進口快遞貨物加強查緝，導致快遞貨物在倉儲堆得滿地。圖／讀者提供
關務署台北關針對高風險地區空運進口快遞貨物加強查緝，導致快遞貨物在倉儲堆得滿地。圖／讀者提供

桃園機場 海關 恐嚇

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