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竹縣再接獲桃市通報協助匡列 採強化二級警戒

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
內灣老街今天進行全面環境消毒，同時採取強化二級警戒防疫措施。圖／縣府提供
內灣老街今天進行全面環境消毒，同時採取強化二級警戒防疫措施。圖／縣府提供

新竹縣政府晚間宣布，因應境外移入醫師確診個案16119，曾到過新竹縣多處地點，且疑似為Delta變異株疫情，雖足跡已在今天全面消毒，同時擴大匡列28人，不過晚間再追加案16120匡列2人居隔，因此採取強化二級警戒防疫措施。

竹縣府衛生局表示，在今天接獲案16119、50多歲確診機師足跡通報後，已完成新豐鄉某汽車旅館、台鐵湖口車站、關西正義路及內灣商圈的足跡點全面環境消毒，同時擴大匡列28人，其中23人列居家隔離，5人自主健康監測。

不過晚間8時許，桃園市衛生局再通報竹縣，另一名機師案16120也有接觸2人需進行匡列居家隔離，因此目前新竹縣將依照中央指示，安排這25名居家隔離者，集中入住集中檢疫所進行隔離及採檢。

楊文科已立即指示衛生局，通報風險地區的商圈店家進行宣導，加強落實防疫措施及人員健康監測，也指示這個周末舉辦各項活動的局處單位，一定要遵守防疫管理指引的內容並落實執行。

楊文科也強調，新竹縣府對桃園機師確診事件，以高規格掌握相關風險，擴大匡列相關人員，藉以阻斷感染源進入社區，現階段採取強化二級警戒防疫措施，但暫時不強制取消活動及調降集會活動規範人數。

衛生局 新竹 機師

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