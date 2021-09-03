桃園市議員搭橋 中壢區國高中、國小獲贈5000劑快篩

群泰國際公司董事長蔣岳哲、百利國際拍賣公司董事長劉曉龍透過桃園市議員梁為超昨天捐贈中壢區高中以下學校、家扶中心抗原快篩試劑5000劑，正值桃園區某高中發生學生確診疫情全校停課，更凸顯防疫的重要，大家齊心盡力守住校園及弱勢團體疫情防線

梁為超指出，桃園市疫情雖然好不容易趨緩，但9月1日開學後師生防疫警覺心仍要提高，尤其傳出有高中因為一名學生染疫全校停課，讓各級學校大為緊張。為防護高中職以下學生，避免任何可能的感染事件，當蔣岳哲、劉曉龍表示想為地方防疫工作盡一份心力時，大家討論後決定捐贈5000劑抗原快篩試劑。

捐贈儀式今天中午在中壢區公所一樓中庭舉行，梁為超和劉曉龍、蔣岳哲、家扶中心主任張伏杉、中壢區長鄭詩鈿都到場，中壢區各高中、國中、國小校長幾乎都出席，並由桃園市教育局、家扶中心代表接受

梁為超說，這批抗原快篩試劑5000劑市值200萬元，由國光生技子公司安特羅所生產，所開發的抗原快篩試劑經長庚大學驗證後，可辨識出新冠肺炎英國變異株病毒。