桃市廚餘送掩埋場恐汙染？環保局長釋疑

桃園全市每天家用及事業廚餘總量約166噸，除了送到堆肥廠製成肥料，也有部分送到養豬場當飼料，但因為非洲豬瘟暫停餵豬，堆肥廠又沒辦法消化所有的量，近日每天約有50噸送到掩埋場掩埋，引發市議員舒翠玲質疑疫病和環境污染問題。對此，環保局長呂里德表示，掩埋場防範環境污染措施都有落實，目前也在克服堆肥廠吞吐量的問題，下周應該能實質改善。

市議員舒翠玲表示，市府原本說回收廚餘全部都要送堆肥廠處理，環保局回收的家用廚餘送交泓橋環保公司，餐廳、工廠中央廚房的事業廚餘送交先趨科股份有限公司。市府原本說2家公司每天能處理100噸，但泓橋現在一天只能處理80噸，先趨科一天只能處理25噸到30噸，約有50噸事實上都進到掩埋場。

舒翠玲質疑，現在是為了防範非洲豬瘟，怕廚餘有不明肉品，所以廚餘沒有辦法進入養豬場，結果廚餘在沒有處理的情況下被送到掩埋場直接掩埋，病毒有沒有可能隨著廢水排出散佈，令人憂心。

呂里德表示，掩埋場是合格的掩埋場，除有防水布防範污水外流，也有污水處理設備淨化水質，處理均符合規定。

呂里德也說，原先希望2家堆肥廠都能處理100噸的廚餘，但這個是在設備輪三班的狀況才做到，非洲豬瘟事出突然，業者人力目前也只有一班人力，所以有送至掩埋場的應急措施。不過，目前已經跟先趨科溝通，期望能夠增加處理量能，最快下周能改善。