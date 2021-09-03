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徐耀昌到府表揚大湖、頭份模範婆媳

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
頭份市模範婆媳。圖／苗栗縣政府提供
頭份市模範婆媳。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣婦女會宣揚孝道及婆媳互敬互愛美德，辦理模範婆媳選拔已31年，今年因應疫情改為到府表揚，縣長徐耀昌上午分別到大湖、頭份頒獎表揚模範婆媳楷模，呼籲各界重視女性在社會的地位和家庭影響力，促使縣內婦女提升及自我成長。

苗栗縣婦女會在防疫優先原則下，9月2、3日分別到府表揚各鄉鎮推舉的18組模範婆媳及熱心參與婦女公共事務的小組召集人，模範婆媳受表揚者之中，大湖鄉賴秋代女士為苗栗縣記者採訪協會理事長許素蘭的媽媽，今年賴秋代與媳婦賀蘭英、陳美伶、賴嘉萍獲選模範婆媳，徐耀昌上午到府頒贈獎座，大湖鄉長胡娘妹、鄉代會主席謝見德、婦女會理事長蕭芳纓等人到場致意。

82歲的賴秋代將媳婦視如己出，她說「媳婦就像自己女兒一樣，要照顧疼愛。」無怨無悔支持著媳婦的工作與家庭，她的大媳婦開印刷廠、二媳婦當鄉長室機要、三媳婦是仁德醫專教官，她則張羅三餐，將7個孫子女照顧到大，讓兒、媳都無後顧之憂在外打拼，每周家庭聚會她也親自掌廚。

賴秋代讚賞3個媳婦都十分孝順，有好吃、好玩的都會與她分享，媳婦們更是感謝婆婆對大家的疼愛，連她們坐月子都由婆婆一手打理，從不曾喊累，盛讚婆婆總支持著她們。

徐耀昌在社會處秘書謝乾祥陪同下，上午並與議長鍾東錦、縣議員張淑芬、徐功凡等人到頭份市模範婆媳家中頒獎，頭份市模範婆媳楷模的婆婆高謝雲妹女士已高齡100，早年務農拉拔子女長大，各子女成家立業且都事業有成，家庭幸福，媳婦鄧瑞珍照顧婆婆生活起居無微不至，婆媳相處融洽讓鄰里都稱羨。

徐耀昌表示，婆媳和睦相處並不容易，看見大湖、頭份模範婆媳家庭和諧、妯娌姑嫂都相處融洽，讓人倍感溫馨，家庭和諧能昌盛家運、興旺子孫，也是祥和社會的最佳基石。

苗栗縣長徐耀昌（前排右三）到府表揚頭份市模範婆媳。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長徐耀昌（前排右三）到府表揚頭份市模範婆媳。圖／苗栗縣政府提供
大湖鄉模範婆媳。圖／苗栗縣政府提供
大湖鄉模範婆媳。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長徐耀昌（左四）到府表揚大湖鄉模範婆媳。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長徐耀昌（左四）到府表揚大湖鄉模範婆媳。圖／苗栗縣政府提供

媳婦 婆婆

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