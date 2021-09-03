機師兒確診全校停課 校方：昨晚11點接獲PCR陽性通報

桃園市某高中傳出學生因家長是機師，親子同樣感染新冠肺炎確診，校方明起停課14天，2000多名師生現在PCR採檢中。校方黃姓教務主任下午出面說明但不受訪，她表示昨晚11點接獲學生PCR陽性，依相關規定通報，確診者同班學生、家長等均隔離14天，校方也採停課不停學措施。

黃主任表示，校方9月2日周四晚上接獲學生家長告知，學生父親當天下午6點PCR檢驗陽性，學生在家自行快篩結果也是陽性，隨即告知班上導師，也前往醫院做PCR檢測，校方昨晚約11點半接獲學生通知表示陽性。

黃說，昨晚約7、8點得知學生快篩陽性疑似確診就立即通報，深夜得知PCR陽性也做確診通報，過程依照教務部、衛生局流程，今天早上8點45分桃園教育局長、衛生局長都有親臨學校，以提升防疫層級、降低感染為首要，上午10點15分透過班級廣播、線上直播會議做全校衛教。

她表示，今天桃園衛生局也提供全校師生快篩劑並發放，中午也確認全校師生都要做PCR檢測，目前已經全面篩檢中，由各醫療團隊進駐校園，今下午中央流行疫情指揮中心也公告，確診者同班同學有34人，目前集中檢疫14天，同班同學家人都採預防性集中檢疫。

另當天曾進入使用教室者，都居家隔離14天，而桃園防疫規定1人確診全校停課14天，所以今天在放學後全校會清消，衛生局長今早上也宣布，學校確定停課14天，從9月3日到9月16日，因應停課不停學，所以校方原本平板電腦，教育部也送來200台平板、400個門號。

黃主任說，學校可申請相關平板、載具或網卡等，不限於經濟弱勢者，若有需求數量都足以供應借用，集中檢疫部分，桃園市府也有提供簡易關懷包130分，跟著平板等一起送達師生檢疫處所。