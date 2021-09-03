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仁德醫專畢業校友 護理師高考證照囊括全國前3名
今年第二次專門職業及技術人員高等考試，苗栗縣後龍鎮私立仁德醫專的畢業生在多所醫學大學護理系及11所五專護理科的考生中，囊括護理師高考證照全國前3名，消息傳來讓校內師生備感榮耀。
仁德醫專指出，這次榮獲護理師高考證照狀元的王庭為、榜眼翁郁媗、探花張家甄3人都畢業於仁德醫專，她們在仁德就學期間就 表現卓越，不僅力求學業精進，也積極配合培育計畫參與新南向學海築夢計畫至馬來西亞進行海外實習，其中張家甄在技能競賽中格外優異，曾獲第5屆全國CPR接力比賽團體賽第2名、勞動部第50屆健康照顧職類技能競賽中區賽第3名、全國賽銅牌獎；王庭為與翁郁媗也不遑多讓，在108年全國國際體驗學習短講簡報競賽，分獲全國第2名及佳作獎，在技藝競賽中提升個人競爭力。
校方表示，翁郁媗畢業後以全國榜首成績錄取國立台北護理健康大學護理系就讀，這次應屆畢業生高考護理師通過率超過90%，高於全國通過率55%，學生亮麗表現，更讓人看見技職教育的光芒。
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