快訊

實聯制爭議未解：政府和電信業者誰有操控權？

21萬劑高端打不掉？ 指揮中心開放「免預約直接打」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

仁德醫專畢業校友 護理師高考證照囊括全國前3名

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
仁德醫專畢業生囊括護理師高考證照全國前3名，圖為榜眼翁郁媗。圖／仁德醫專提供
仁德醫專畢業生囊括護理師高考證照全國前3名，圖為榜眼翁郁媗。圖／仁德醫專提供

今年第二次專門職業及技術人員高等考試，苗栗縣後龍鎮私立仁德醫專的畢業生在多所醫學大學護理系及11所五專護理科的考生中，囊括護理師高考證照全國前3名，消息傳來讓校內師生備感榮耀。

仁德醫專指出，這次榮獲護理師高考證照狀元的王庭為、榜眼翁郁媗、探花張家甄3人都畢業於仁德醫專，她們在仁德就學期間就 表現卓越，不僅力求學業精進，也積極配合培育計畫參與新南向學海築夢計畫至馬來西亞進行海外實習，其中張家甄在技能競賽中格外優異，曾獲第5屆全國CPR接力比賽團體賽第2名、勞動部第50屆健康照顧職類技能競賽中區賽第3名、全國賽銅牌獎；王庭為與翁郁媗也不遑多讓，在108年全國國際體驗學習短講簡報競賽，分獲全國第2名及佳作獎，在技藝競賽中提升個人競爭力。

校方表示，翁郁媗畢業後以全國榜首成績錄取國立台北護理健康大學護理系就讀，這次應屆畢業生高考護理師通過率超過90%，高於全國通過率55%，學生亮麗表現，更讓人看見技職教育的光芒。

仁德醫專畢業生囊括護理師高考證照全國前3名，圖為榜首王庭為。圖／仁德醫專提供
仁德醫專畢業生囊括護理師高考證照全國前3名，圖為榜首王庭為。圖／仁德醫專提供
仁德醫專畢業生囊括護理師高考證照全國前3名，圖為探花張家甄。圖／仁德醫專提供
仁德醫專畢業生囊括護理師高考證照全國前3名，圖為探花張家甄。圖／仁德醫專提供

護理師 高考 馬來西亞

延伸閱讀

海巡海軍拼造艦 被揭恐有船無人且缺海勤證照

教人預約打疫苗錯了嗎？警察「查水表」法辦女護理師

男自撞受困車內 前護理師女鄉長協助救援

男殺死牙醫及殺傷2名護理師 被害人求償判賠970萬

相關新聞

竹市國際風箏節明後天登場 大型夜光章魚風箏飛上天

新竹市國際風箏節今年邁入第5年，將於明、後天在新竹漁港登場，除了集結防疫主題、各國特色風箏，明天晚上還有限定版的夜光風箏...

機師兒確診全校停課 校方：昨晚11點接獲PCR陽性通報

桃園市某高中傳出學生因家長是機師，親子同樣感染新冠肺炎確診，校方明起停課14天，2000多名師生現在PCR採檢中。校方黃...

長榮機師染疫桃市公布3處足跡 中秋活動停辦

打過2劑AZ疫苗的長榮機師昨天PCR確診新冠肺炎，桃園市長鄭文燦稍早在疫情說明會表示「很可能是DELTA病毒」。桃園市政...

受桃園農工學生確診影響 桃捷5日招募甄試延期

桃園農工傳學生染疫，目前全校師生進行PCR檢測，停課到16日，校園也需要清消靜置。桃園捷運公司原訂5日舉行110年度第一...

仁德醫專畢業校友 護理師高考證照囊括全國前3名

今年第二次專門職業及技術人員高等考試，苗栗縣後龍鎮私立仁德醫專的畢業生在多所醫學大學護理系及11所五專護理科的考生中，囊...

苗縣垃圾焚化長期「半價」收費 縣府通過調漲標準

苗栗縣垃圾焚化處理收費長期低於成本，縣府最近修正通過收費標準，縣內一般廢棄物進場每噸從1000元調為1200元 ，配合中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。