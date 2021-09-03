每逢大雨路斷成孤島 新竹白蘭部落爭取設停機坪

新竹縣白蘭部落因位處五峰鄉偏遠山區，對外交通不便，時常遇上大雨就導致主要聯外道路隘蘭道路或南清公路中斷形同孤島，使得民眾就醫受阻，因此部落會議希望爭取興建停機坪，好讓當地部落族人如果在天災當下遇上就醫需求，能有空間起降直升機，好迅速後送就醫、保障生命安全。

白蘭部落位於五峰鄉西南側，海拔超過1000公尺，對外聯絡道路主要依靠隘蘭道路進出，居民約2、300人，不過當地也有許多露營地，每到假日都會湧入不少遊客，卻苦無停機坪設置，使得如果在當地有民眾發生意外必須送醫，都需要前往30公里外、最近的醫院，台大醫院竹東院區，但車程卻至少要1小時。

不過因近來隘蘭道路常因大雨出現坍方，使得白蘭部落宛若孤島，部落居民就希望向政府爭取興建多功能停機坪，至少讓居民免於擔心交通中斷而無法送醫的窘境，同時停機坪除了緊急救護需求，也可用於國防、防災之用。

議員張益生就表示，白蘭部落在五峰鄉內算居民多的居住地，但對外交通僅靠2條道路支撐，又時常坍方，對居民的生命來說都是威脅，雖然鄰近的桃山部落已經利用桃山國小的操場作為停機坪，但白蘭到桃山的車程也要20分鐘，相當不便。

當地部落族人建議利用距離部落僅2公里的一處林地，闢建停機坪，同時也希望開闢部落通往停機坪的道路，今天上午水保局、新竹林管處、原民處等單位都派員前往會勘，立委孔文吉辦公室、議員張益生也到場協助，預計下周將與國防部代表開會討論，由軍方提供停機坪規格設置建議。