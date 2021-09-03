苗縣垃圾焚化長期「半價」收費 縣府通過調漲標準

苗栗縣垃圾焚化處理收費長期低於成本，縣府最近修正通過收費標準，縣內一般廢棄物進場每噸從1000元調為1200元 ，配合中央緊急調度方案處理的外縣市垃圾，從每噸2200元調漲為2500元，苗栗縣焚化廠目前1年進場焚化的垃圾量約16.2萬噸，其中縣內家戶一般廢棄物占了近6成約9.6萬噸，收費調漲後估計1年可增加近2000萬元收入，減輕長期以來垃圾焚化「入不敷出」的窘況，新的收費標準預計年底前可公布實施。

苗栗縣環保局指出，苗栗縣目前一天焚化470噸垃圾，其中包括代燒新竹縣100噸、南投縣70噸的外縣市垃圾 ，加上事業廢棄物焚燒量，總量已近滿載；縣內垃圾焚化處理成本每噸約2200元，但長期以來都只向各鄉鎮市收取1000元費用，還不到成本一半，至於外縣市垃圾前年初已調為2200元，這次修正再增加300元。

縣內垃圾焚化處理過去一直低於成本，每年必須由縣府規畫撥補焚化爐基金5000萬元補貼營運，環保局去年曾提出收費調整方案，但鄉鎮市長聯誼會以鄉鎮財政困難建議暫緩調漲，這次修正通過的收費標準，縣內家戶的一般廢棄物從1000元調為1200元，外縣市代燒垃圾從2200元調為2500元，另外一般事業廢棄物及專案垃圾也依性質不同分別調漲，收費最高為每噸3800元。這次調漲費用後，鄉鎮市公所未來送燒垃圾的經費支出將增加，但縣民隨水費繳交的垃圾處理費用並未受影響。