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竹市國際風箏節明後天登場 大型夜光章魚風箏飛上天

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市國際風箏節今年邁入第5年，將於明、後天在新竹漁港登場，除了集結防疫主題、各國特色風箏，明天晚上還有限定版的夜光風箏秀。圖／新竹市政府提供
新竹市國際風箏節今年邁入第5年，將於明、後天在新竹漁港登場，除了集結防疫主題、各國特色風箏，明天晚上還有限定版的夜光風箏秀。圖／新竹市政府提供

新竹市國際風箏節今年邁入第5年，將於明、後天在新竹漁港登場，除了集結防疫主題、各國特色風箏，明天晚上還有限定版的夜光風箏秀，最大特色是20公尺長的大章魚風箏，透過超過300顆的LED燈，將讓風箏升空繽紛閃耀，市長林智堅也公布風箏節一日攻略，歡迎遊客來南寮逛市集、追夕陽、看夜光風箏，把握夏季微解封時光。

新竹市國際風箏節從2017年首度登場，已經連辦5年，今年逢疫情降級，市府強調活動「防疫優先」，國際風箏節的風箏賽場區，以預約制進行人流管制，進入會場者全程遵守實聯制、量體溫，全程戴口罩等規定，戶外也禁止邊走邊吃、保持社交距離。

風箏節活動明天起一連2天開跑，第1天活動從下午3點進行到晚上8點，市府指出，今年風箏看頭包括防疫新竹隊背心、警察、綠色乖乖、吉他、書包、火車地景等造型風箏，還有來自紐西蘭、美國、德國、英國、法國、新加坡六國巨型軟體和地景藝術風箏，將飄揚在新竹漁港天空，第一天晚上還有大型夜光軟體風箏秀，歡迎民眾欣賞。

產發處處長張力可指出，風箏達人花了2天時間，在20公尺長的大章魚風箏裡面裝了超過300顆的LED燈，透過程式編寫，讓風箏不只發光還能變換顏色，還有水母、小丑魚、烏龜、青蛙等造型夜光風箏同時美麗綻放，將成為新竹漁港上空靚麗風景線。

協辦單位亞洲國際風箏聯合會表示，夜光風箏構造比一般風箏更複雜，需要加裝LED燈泡，以及運用鋰電池或者鈕扣電池供電，讓風箏重量上增加許多，施放時間也必須「靠風吃飯」，等待最好的風勢施放，民眾千萬別錯過晚間限定的「夜光風箏秀」。

林智堅也說，漁港波光市集8月新開幕，也歡迎民眾來波浪地標打卡拍美照，還可逛新進駐的在地小店，一次買遍在地美食，接著也可到人氣景點魚鱗天梯欣賞夕陽、吹海風，若民眾不出門，明天傍晚5點可鎖定林智堅市長臉書，透過空拍近距離觀賞風箏。

新竹市國際風箏節今年邁入第5年，將於明、後天在新竹漁港登場，除了集結防疫主題、各國特色風箏，明天晚上還有限定版的夜光風箏秀。圖／新竹市政府提供
新竹市國際風箏節今年邁入第5年，將於明、後天在新竹漁港登場，除了集結防疫主題、各國特色風箏，明天晚上還有限定版的夜光風箏秀。圖／新竹市政府提供
新竹市國際風箏節今年邁入第5年，將於明、後天在新竹漁港登場，除了集結防疫主題、各國特色風箏，明天晚上還有限定版的夜光風箏秀。圖／新竹市政府提供
新竹市國際風箏節今年邁入第5年，將於明、後天在新竹漁港登場，除了集結防疫主題、各國特色風箏，明天晚上還有限定版的夜光風箏秀。圖／新竹市政府提供

風箏節 新竹 林智堅

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