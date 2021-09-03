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6日起役男入營前需3天前篩檢 新竹縣7醫院提供免費快篩

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
去年關西新訓中心開訓情況；今年為加強防疫，役男入營前需進行快篩。圖／縣府提供
去年關西新訓中心開訓情況；今年為加強防疫，役男入營前需進行快篩。圖／縣府提供

中央流行疫情指揮中心昨天（2日）宣布6日起實施役男應於入營前3日進行篩檢，新竹縣預計下周將有約200役男入營，今天已陸續聯繫通知役男們周末前往醫院快篩，而關西新訓中心今天有19名役男入營，則直接就地快篩。

縣府民政處表示，新竹縣役男入營前，需先到新竹縣7家合作醫療院所完成抗原篩檢，包含台大竹東、北榮新竹、中醫大新竹、台大竹北生醫、仁慈、大安及新仁醫院，並於徵集令上蓋篩檢日期、時間及該院所章戳，或出示健保快易通APP篩檢結果查核，篩檢為陰性者，才可以報到入營。

縣府表示，由於中央昨天才宣布役男入營快篩政策，雖然6日起役男才需強制快篩，但為了避免破口，可是今天就入營的役男又來不及至醫院快篩，因此直接安排在新訓中心就地篩檢，人數有19人。

縣長楊文科表示，目前役男入營前，均已實施旅遊及接觸史調查、額溫量測及自我健康關懷聲明卡檢核等防疫措施，縣府一定會讓每位役男都能確實完成快篩，為國軍防疫把關，保障入營服役群體安全。

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