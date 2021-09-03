連辦19年 中壢萬人烤肉為防疫首度停辦

桃園市新都心生活文化協會連19年在桃園市中壢區辦封街萬人烤肉，今年考量疫情，決議取消。協會理事長莊金泉說，疫情在3級警戒時就已決定，疫情雖趨緩，仍不想成為防疫破口。

莊金泉今天向中央社記者證實，考量COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫，取消今年中壢封街萬人烤肉。

莊金泉說，7月疫情還在3級警戒時，社區管理委員會就已開會決定取消，現在各活動雖已微解封，但集會仍有室外300人限制。

莊金泉表示，每年烤肉都近萬人參加，根本無法達到政府規定標準，就算縮小規模，「大家也不敢參加」，不想烤肉成為防疫破口，住戶也都能體諒。

中壢萬人烤肉是地方盛事，去年疫情仍不嚴重時，仍有近萬人參與，各大樓管委會以實名制、晚會前替住戶量體溫與宣導住戶戴口罩方式進行。

此外，桃園市政府觀光旅遊局表示，桃園虎頭山風景特定區內合法烤肉區今年以減量方式開放民眾烤肉，54個烤肉爐位僅開放27個並實聯制；桃園公園綠地過去有開放民眾烤肉，今年是否開放目前還在研議。