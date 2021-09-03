快訊

美國對台軍售玄機？台中飛彈基地啟用的作戰意義

長榮又傳2國籍機師飛澳返台確診 還都已接種過2劑疫苗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園秋祭 鄭文燦：國家自由民主歸功第一線

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園忠烈祠今舉行秋祭典禮，市長鄭文燦（右）將國家自由民主歸功第一線人員默默付出。記者陳俊智/攝影
桃園忠烈祠今舉行秋祭典禮，市長鄭文燦（右）將國家自由民主歸功第一線人員默默付出。記者陳俊智/攝影

今天是93軍人節，桃園市民政局上午舉行國軍陣亡將士既忠烈殉職人員秋祭，受新冠肺炎疫情影響，今年規模縮小，但儀式不失肅穆莊嚴。主祭者、市長鄭文燦表示，桃園忠烈祠是別具特色的歷史建築，未來將以中門為界，將祠堂以外空間委外經營，讓更多人認識這個地方。

桃園忠烈祠至今奉祀289名烈士英靈，除在戰役犧牲的國軍人員以外，也包含因公殉職殉職的軍警消人員，往年會邀請遺族參與，但今年受疫情影響，規模縮小，軍方、榮民之家等單位也只派代表參加。

鄭文燦表示，中華民國台灣能保有現在的自由民主，擁有多元文化和開放社會，讓世界看到、世人肯定，得歸功有很多人在第一線默默工作。

另外，鄭文燦也勉勵軍警消人員，「無論是在國軍第一線守護國家，或者在公職崗位照顧人民，出發點都是一樣的，希望大家都能盡忠職少，把保護國家、保護人民當作我們永遠的職責」。

桃園忠烈祠今舉行秋祭典禮，市長鄭文燦（右）將國家自由民主歸功第一線人員默默付出。記者陳俊智/攝影
桃園忠烈祠今舉行秋祭典禮，市長鄭文燦（右）將國家自由民主歸功第一線人員默默付出。記者陳俊智/攝影
桃園忠烈祠今舉行秋祭典禮。記者陳俊智/攝影
桃園忠烈祠今舉行秋祭典禮。記者陳俊智/攝影

桃園 國軍 鄭文燦

延伸閱讀

遭傳將接任行政院長 鄭文燦3字回應與蘇貞昌互動

防非洲豬瘟入侵 鄭文燦、許銘春視察南亞移工宿舍

朱立倫談桃園：賴清德最希望我打下來 鄭文燦會掛一半

蘇貞昌鐵了心硬幹 下台打包指日可待？

相關新聞

桃園秋祭 鄭文燦：國家自由民主歸功第一線

今天是93軍人節，桃園市民政局上午舉行國軍陣亡將士既忠烈殉職人員秋祭，受新冠肺炎疫情影響，今年規模縮小，但儀式不失肅穆莊...

新竹市垃圾焚化廠高齡20歲 明年啟動延役整建

新竹市垃圾焚化廠高齡20歲，焚化效率變差，過去3年還曾發生24次非計畫性停爐維修，市府向環保署爭取經費，明年將啟動延役整...

苗140縣道夜間降速護石虎惹怨 盼統一

苗栗縣140縣道前年發生7件石虎路殺，縣府為保護石虎等野生動物，祭出日間速限每小時60公里、夜間降至50公里等措施，卓蘭...

機車駕訓補助 竹縣加碼150名額

公路總局辦理機車駕訓補助，通過考照可領1300元，新竹區監理所今年補助2千個名額，迄今1600人領取，新竹縣長楊文科昨天...

好市券專案報告複製貼上 議員火大

桃園市振興疫後經濟首推好市券，藍營議員昨要求市府專案報告總經費、印製票券等執行細節，但市府報告籠統，「幾乎都複製貼上」，...

國中小班班有冷氣 竹市搶第一

新竹市2019年推動校園降溫計畫，讓轄內公立國中小「班班有冷氣」，原訂今年底達標，已提前完成，46公立國中小共裝4700...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。