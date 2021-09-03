桃園秋祭 鄭文燦：國家自由民主歸功第一線

今天是93軍人節，桃園市民政局上午舉行國軍陣亡將士既忠烈殉職人員秋祭，受新冠肺炎疫情影響，今年規模縮小，但儀式不失肅穆莊嚴。主祭者、市長鄭文燦表示，桃園忠烈祠是別具特色的歷史建築，未來將以中門為界，將祠堂以外空間委外經營，讓更多人認識這個地方。

桃園忠烈祠至今奉祀289名烈士英靈，除在戰役犧牲的國軍人員以外，也包含因公殉職殉職的軍警消人員，往年會邀請遺族參與，但今年受疫情影響，規模縮小，軍方、榮民之家等單位也只派代表參加。

鄭文燦表示，中華民國台灣能保有現在的自由民主，擁有多元文化和開放社會，讓世界看到、世人肯定，得歸功有很多人在第一線默默工作。