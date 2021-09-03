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桃園秋祭 鄭文燦：國家自由民主歸功第一線
今天是93軍人節，桃園市民政局上午舉行國軍陣亡將士既忠烈殉職人員秋祭，受新冠肺炎疫情影響，今年規模縮小，但儀式不失肅穆莊嚴。主祭者、市長鄭文燦表示，桃園忠烈祠是別具特色的歷史建築，未來將以中門為界，將祠堂以外空間委外經營，讓更多人認識這個地方。
桃園忠烈祠至今奉祀289名烈士英靈，除在戰役犧牲的國軍人員以外，也包含因公殉職殉職的軍警消人員，往年會邀請遺族參與，但今年受疫情影響，規模縮小，軍方、榮民之家等單位也只派代表參加。
鄭文燦表示，中華民國台灣能保有現在的自由民主，擁有多元文化和開放社會，讓世界看到、世人肯定，得歸功有很多人在第一線默默工作。
另外，鄭文燦也勉勵軍警消人員，「無論是在國軍第一線守護國家，或者在公職崗位照顧人民，出發點都是一樣的，希望大家都能盡忠職少，把保護國家、保護人民當作我們永遠的職責」。
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