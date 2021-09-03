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新竹市垃圾焚化廠高齡20歲 明年啟動延役整建

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市垃圾焚化廠高齡20歲，已屆服務年限，市府向環保署爭取經費，明年將啟動延役整建。圖／新竹市環保局提供
新竹市垃圾焚化廠高齡20歲，已屆服務年限，市府向環保署爭取經費，明年將啟動延役整建。圖／新竹市環保局提供

新竹市垃圾焚化廠高齡20歲，焚化效率變差，過去3年還曾發生24次非計畫性停爐維修，市府向環保署爭取經費，明年將啟動延役整建，不過審計單位也提出預警，整建要避免引發垃圾危機；市府環保局說明，每次歲修將不超過2個月，也會有垃圾暫存、外縣市代燒與暫停入廠等3道調控機制，垃圾不會無處焚燒，預計4年內完成升級。

焚化廠正常使用年限20年，座落南寮地區的新竹市垃圾焚化廠2001年啟用，廠內有2爐，採24小時連續運轉的機械混燒式爐體焚化，原本設計焚化處理量每天900公噸，但焚化爐設備逐漸老化，加上焚化垃圾熱值不斷提升，1天焚化處理量約剩700公噸。

新竹市審計室今年決算報告關切竹市垃圾焚化情形，提及垃圾焚化廠效能不佳，2018年至2020年發生24次非計畫性停爐維修，有一半起因鍋爐水管牆破管影響運作，也因為曾發生過工安事件與戴奧辛排放檢測濃度偏高，2019年竹市焚化廠評鑑全國墊底。

竹市環保局長江盛任說，新竹市垃圾焚化廠由榮福公司負責操作，15年合約到明年2月為止，因應焚化廠將延役20年，目前正在準備招標作業，新的代操作廠商預計年底出爐，由於升級整備計畫預估3到4年完成，新的得標廠商操作焚燒同時，也會面臨場內設備改建，勢必會更謹慎處理，也將要求廠商須先與市府討論設備改善與停爐期程。

江也提到，目前焚化廠每年歲修時間落在3周到1個月，明年啟動升級整備工程，會依據實際設備整修情形調配垃圾進場，會先在廠內暫存垃圾，若儲坑滿了，將暫停垃圾進場，並會與外縣市洽談代燒，強調一定會預控垃圾停留時間，避免引發垃圾危機。

新竹市垃圾焚化廠除了處理轄內一般與事業廢棄物，另協助焚燒桃園市、新竹縣垃圾，尤其新竹縣1天進場120公噸家戶垃圾，江盛任說，新竹縣正在興建自有的焚化爐，預計2023年營運，屆時竹縣將能自行處理，也將協調竹縣幫忙焚燒竹市垃圾。

新竹市垃圾焚化廠高齡20歲，已屆服務年限，市府向環保署爭取經費，明年將啟動延役整建。圖／新竹市環保局提供
新竹市垃圾焚化廠高齡20歲，已屆服務年限，市府向環保署爭取經費，明年將啟動延役整建。圖／新竹市環保局提供
新竹市垃圾焚化廠高齡20歲，已屆服務年限，市府向環保署爭取經費，明年將啟動延役整建。圖／新竹市環保局提供
新竹市垃圾焚化廠高齡20歲，已屆服務年限，市府向環保署爭取經費，明年將啟動延役整建。圖／新竹市環保局提供

新竹 垃圾危機 焚化爐

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