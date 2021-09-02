桃園大溪百吉聚賢慈惠堂 捐弱勢家庭白米1200公斤

桃園市大溪區慈湖百吉的聚賢慈惠堂熱心公益，堂主李賢生和信眾今天把中元普度各界捐獻的白米1200公斤，送大溪區公所轉交低收入戶家庭，區長陳嘉聰致贈感謝牌匾，肯定百吉聚賢慈惠堂的樂善好施，將善心化為實際行動來幫助弱勢家庭，讓他們感受到社會的溫暖與關懷。

大溪區長陳嘉聰表示，今年因為疫情的關係，各行各業以及人民生活皆受到影響，對原本經濟不穩定的弱勢家庭而言更是雪上加霜，感謝大溪百吉聚賢慈惠堂捐贈白米的善舉以及回饋地方、照顧鄉里的精神，讓本區的弱勢家庭得到實質的幫助。也期盼藉著此次捐贈活動，達到拋磚引玉之效，讓更多民間團體、社會大眾願意共襄盛舉，一同發揮愛心，關心及幫助弱勢家庭，提供他們更完善的照護。