疫情衝擊弱勢機構 教養院自製月餅盼訂單
中秋的腳步近了，但一些弱勢機構資源也因疫情飽受衝擊，苗栗縣幼安教養院每年製作月餅銷售，但今年訂單不及往年三分之一，幼安上午擧辦「月餅傳情、愛在幼安」身心障礙者月餅成果發表宣導會，包括縣府、議會、民間企業和政黨團體都到場支持，熱情下單訂貨，以行動與身障朋友一同推廣公益月餅。
幼安教養院長林勤妹指出，幼安每年中秋月餅禮盒的銷售占烘焙坊總收入五成，也是訓練身障朋友一技之長及營運的主要收入來源之一，今年受疫情影響，往年預訂月餅的企業大多沒續訂或減縮數量，目前訂單還不到往年的1／3，期待公私部門及社會大眾踴躍訂購，支持身障者自食其力的成果，訂購專線（037）338180分機128烘焙坊。
苗栗縣長徐耀昌、縣議長鍾東錦、民眾黨苗栗縣黨部主委馮啟彥及各鄉鎮主任、議員楊明燁、立委徐志榮秘書朱毅君、苗栗市代會主席楊喬安、褒綠美公司董事長張雅惠及縣府教育處長邱廷岳、社會處長楊文志上午一同到場為幼安公益月餅大力行銷並訂購 ，在現場體驗製作月餅，呼籲企業、社會人士踴躍一同來支持弱勢團體。
徐耀昌表示，感謝幼安教養院長期對身障弱勢族群的關懷與照顧，幼安也承接縣府多項方案，包括日照中心、個管中心、小作所等，用不同方式陪伴這些需要照顧的身障者用心度過每一天。中秋佳節即將到來，幼安月餅由師傅、老師與院生一同製作，讓院生從中學習並獲得鼓勵，歡迎企業訂購共襄盛舉。
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