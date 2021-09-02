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複製貼上？桃市府8項專案報告答覆都一樣 議員齊砲轟

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市經發局長郭裕信強調，發現金是紓困，好市券是振興經濟，２者是不同政策，市府資產目前是有負債情況，現行法規也不容許政府舉債普發現金。記者陳俊智／攝影
桃園市經發局長郭裕信強調，發現金是紓困，好市券是振興經濟，２者是不同政策，市府資產目前是有負債情況，現行法規也不容許政府舉債普發現金。記者陳俊智／攝影

桃園市政府推桃園好市券振興經濟，多名市議員要求公布總經費、印製和行政相關費用及執行細節，但經發局專案報告僅提及振興活動方案，未針對議員詢問說明，且不同問題都是相同答案，幾乎複製貼上，讓不少議員大為光火，砲轟經發局重做報告。

經發局長郭裕信表示，振興政策變化很大，提供的是現有、已在執行的項目，如果議員需要細部數據，之後都會提供。

桃園市議會正進行第2屆第16次臨時會，國民黨籍市議員林政賢提案，請市府參考高雄市五倍券加碼千元變六倍券，並進行專案報告，經發局報告指出，桃園無足夠財源可大規模普發現金，也無舉債發放現金的合理性，桃園正推動好市券、你吃飯我買單等振興活動。

市議員舒翠玲要求市府提供五倍券、好市券等經費與各項支應費用，經發局提供內容和回覆林政賢的內容一樣，甚至內容更少，讓議員大為光火。

經發局長郭裕信解釋，每周都會開振興會議討論，每周變化都很大，但議員不接受理由，砲火持續猛烈。

市議員謝美英指出，好市券須以桃園市民卡登錄抽獎，民眾為了辦卡跑到區公所，成了另類群聚；議員牛煦庭說，每個議員的問題雖然都與紓困振興有關，但問的細節內容都不同，經發局被罵複製貼上，真的「剛好而已」。議員黃敬平也直斥經發局專案報告是「罐頭報告」，要求重做。

桃市府今天共有21項專案報告，8項報告與經發局紓困振興計畫有關，都有「你吃飯我買單」相關活動，僅部分報告提到疫情期困境。

郭裕信表示，資料都可以被檢視，只要議員需要，都可以提供。他說，發現金是紓困，好市券是振興經濟，兩者是不同政策，市府資產目前有負債，法規也不容許政府舉債普發現金。不過，未來配合中央5倍券的好市券3.0都有在規畫，可以數位方式呈現，使用範圍會擴大到餐飲業，但尚有技術問題待克服。

桃園市議會今舉行第2屆第16次臨時會，多名市議員砲轟經發局專案報告答覆敷衍。記者陳俊智／攝影
桃園市議會今舉行第2屆第16次臨時會，多名市議員砲轟經發局專案報告答覆敷衍。記者陳俊智／攝影

桃園 紓困振興

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