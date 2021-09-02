苑裡一年一度鬼門關前夜市 考量防疫停辦

苗栗縣苑裡鎮市場每逢農曆7月29日「鬼門關」前普渡，入夜後大批攤商進駐，宛如一年一度大型夜市，曾被形容為台版「神隱少女」，但基於防疫考量，市場委員會公告今年停辦一次。

苑裡市場委員會透過臉書社團「苑裡串起來」發布公告指出，為防堵新冠肺炎傳播，考量苑裡人民防疫措施健康安全，「一年一度農曆7月29日夜市，於中華民國國曆110年9月5日『暫停營業、禁止擺攤』」。

苑裡鎮長劉秋東表示，苑裡鎮「鬼門關」夜市早期是在地市場商家、攤販，每逢農曆7月底前辦理一場普渡、祭拜「好兄弟」，夜晚還有戲班表演，因人潮眾多，吸引更多攤商進駐及外縣市遊客前往消費，自苑裡火車站前為公路延伸到世界路口約數百公尺，整晚燈火通明、人聲鼎沸，宛如大型夜市，堪稱是苑裡鎮最熱鬧的一晚，空拍場景還曾被網友形容為台版「神隱少女」。

劉秋東指出，苑裡鎮市區普渡、夜市活動已有約3、40年歷史，近幾年因網路發達，「鬼門關夜市」知名度大開，去年造訪人數估計逾6000人，今年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，雖是開放空間，但經與市場攤商討論後仍以防疫優先，對於停辦決定，公所樂觀其成。

不少網友回應表示支持，認為人數眾多，的確很難落實管制，在地攤商也說「忍一時 為將來」暫停營業可避免防疫破口；不過也有民眾直呼可惜。