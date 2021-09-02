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桃園龜山淹水一度達30公分 市府設涵管分流排水

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市龜山區文化一路上月底因大雨淹水嚴重。記者陳俊智／翻攝
桃園市龜山區文化一路上月底因大雨淹水嚴重。記者陳俊智／翻攝

桃園7月底一場大雨，讓龜山區林口、迴龍等地淹水嚴重，引起市長鄭文燦注意，要求水務局專案處理。市府養工處近期施作改善工程，埋設直徑1.2公尺的涵管分流排水，並配合改善周邊環境，增加人行道舒適度。

7月底受彩雲颱風及梅雨鋒面影響，桃園市各行政區昨均有大雨，機場捷運A8站下的龜山區文化一路甚至一度積水曾達34公分高。

鄭文燦今下午前往龜山區文化一路，視察桃園酒廠前文化一路易淹水路段。鄭表示，桃園酒廠前由於地勢低窪，每逢豪大雨來襲時，雨水宣洩不及，此處猶如汪洋大海般淹水，造成人車交通秩序大亂。

養工處受水務局所託辦理改善工程，原欲在文化一路酒廠綠地及文德路道路下方，埋設直徑1.2公尺的涵管，藉此分流導水，但設計階段時透過雷達調查，發現文化一路道路下方管線密布且車流量大，施作相當困難。

養工處表示，若涵管施作於人行道下方恐傷及行道樹，因此養工處與酒廠協調借用圍牆外用地，並將下水道設於此處，降低施工帶來的影響。　　

另配合改善周邊環境，養工處將文德路全斷面刨鋪，並更新文化一路人行道增加平坦度；同時將與酒廠所借用用地重新鋪植草皮，增加美觀。

桃園市長鄭文燦今下午前往龜山區文化一路，視察桃園酒廠前文化一路易淹水路段。圖／市府工務局提供
桃園市長鄭文燦今下午前往龜山區文化一路，視察桃園酒廠前文化一路易淹水路段。圖／市府工務局提供
桃園市長鄭文燦今下午前往龜山區文化一路，視察桃園酒廠前文化一路易淹水路段。圖／市府工務局提供
桃園市長鄭文燦今下午前往龜山區文化一路，視察桃園酒廠前文化一路易淹水路段。圖／市府工務局提供

人行道 桃園 淹水

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