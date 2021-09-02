快訊

「感謝上海復星」張淑芬為BNT疫苗接機 幫表弟郭台銘說出不能說的話？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

苗栗第6輪高端疫苗剩4500劑 即起開放20歲以上接種

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣第7輪新冠疫苗從明天起至9月12日施打，縣府提醒完成預約民眾依時間及地點前往施打，目前第6輪高端疫苗全縣剩餘4500劑，中央今天起開放20歲以上民眾施打，有意願接種者可向縣內合約醫療院所及衛生所預約施打，用罄為止。

苗栗縣衛生局指出，目前仍有許多民眾尚未接種疫苗，中央宣布即日起開放第6輪預約平台高端疫苗剩餘量供20歲以上民眾施打，縣內第6輪高端疫苗報到施打率約75％，尚餘4500劑，鄉親如有意願接種可向疫苗合約院所及衛生所預約。

衛生局表示，公費疫苗預約平台第7輪自8月29日10點開放AZ疫苗預約接種，至8月31日中午12點止，苗栗縣完成預約共1萬6548人，中央明天（3日）起增加開放7月19日前已意願登記選擇AZ疫苗，且尚未接種過疫苗的23至28歲民眾預約，全縣開放預約名額為9662人，預約日期從9月3日10點至9月4日下午6點止，符合條件者將會陸續收到提醒簡訊，呼籲鄉親記得預約；第7輪疫苗施打日期為9月3日至12日，請完成預約民眾按時間、地點前往施打。

苗栗縣今天無新增新冠肺炎確診個案，到昨天9月2日已42天無本土案例發生，全縣累計本土病例549例、境外移入14例，其中3例死亡。

衛生局指出，施打疫苗是最好的防疫措施，鼓勵尚未施打疫苗的鄉親踴躍上網意願登記，系統發送簡訊時除依年齡排序，也會依據意願登記時間依序發送，越早登記才能越早收到通知簡訊。另外，許多鄉親擔心更改意願會影響排序，若之前有登記其他疫苗，可增加登記疫苗選項，看那一種疫苗到貨較多，就有機會可儘早排到並收到通知簡訊，並不會影響原本排序，請鄉親放心。

中央3日起增加開放7月19日前已意願登記選擇AZ疫苗，且尚未接種過疫苗的23至28歲民眾預約。圖／苗栗縣政府提供
中央3日起增加開放7月19日前已意願登記選擇AZ疫苗，且尚未接種過疫苗的23至28歲民眾預約。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣高端疫苗仍剩餘4500劑，中央今天起開放20歲以上民眾施打，有意願接種者可向縣內合約醫療院所及衛生所預約施打。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣高端疫苗仍剩餘4500劑，中央今天起開放20歲以上民眾施打，有意願接種者可向縣內合約醫療院所及衛生所預約施打。圖／苗栗縣政府提供

高端疫苗 衛生局 苗栗縣

延伸閱讀

捐贈BNT疫苗抵台 賴清德：鴻海、台積電、慈濟令人感佩

超強變種株Mu恐侵台 陳時中喊話：沉住氣、一件一件解決

QA整理包／哪些副作用？會暈針嗎？學生接種BNT疫苗注意事項

朱立倫：民進黨最大功勞就是阻撓疫苗 讓大家打高端

相關新聞

複製貼上？桃市府8項專案報告答覆都一樣 議員齊砲轟

桃園市政府推桃園好市券振興經濟，多名市議員要求公布總經費、印製和行政相關費用及執行細節，但經發局專案報告僅提及振興活動方...

桃園龜山淹水一度達30公分 市府設涵管分流排水

桃園7月底一場大雨，讓龜山區林口、迴龍等地淹水嚴重，引起市長鄭文燦注意，要求水務局專案處理。市府養工處近期施作改善工程，...

苗栗第6輪高端疫苗剩4500劑 即起開放20歲以上接種

苗栗縣第7輪新冠疫苗從明天起至9月12日施打，縣府提醒完成預約民眾依時間及地點前往施打，目前第6輪高端疫苗全縣剩餘450...

苗栗140縣道夜間降速護石虎 地方反彈盼速限恢復一致

苗栗縣140縣道前年發生7件石虎路殺意外，保育問題引發關切，縣府採取夜間降速、圍籬及設置生態廊道等友善措施後，去年石虎路...

新竹縣推機車駕訓補助還沒額滿 縣府鼓勵大學生報名

交通部公路總局辦理機車駕訓補助，只要通過考照就有1300元，希望民眾考照前先報名駕訓課程，提升機車族新手的安全，新竹縣府...

桃園租賃式科技執法上路首日 取締207件闖紅燈違規

桃園市警方與中華電信合作推動租賃式科技執法，於全市20處「易肇事」及「駕駛人易闖紅燈且高事故比例」路口設置，昨天正式啟用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。