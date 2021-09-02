苗栗第6輪高端疫苗剩4500劑 即起開放20歲以上接種

苗栗縣第7輪新冠疫苗從明天起至9月12日施打，縣府提醒完成預約民眾依時間及地點前往施打，目前第6輪高端疫苗全縣剩餘4500劑，中央今天起開放20歲以上民眾施打，有意願接種者可向縣內合約醫療院所及衛生所預約施打，用罄為止。

苗栗縣衛生局指出，目前仍有許多民眾尚未接種疫苗，中央宣布即日起開放第6輪預約平台高端疫苗剩餘量供20歲以上民眾施打，縣內第6輪高端疫苗報到施打率約75％，尚餘4500劑，鄉親如有意願接種可向疫苗合約院所及衛生所預約。

衛生局表示，公費疫苗預約平台第7輪自8月29日10點開放AZ疫苗預約接種，至8月31日中午12點止，苗栗縣完成預約共1萬6548人，中央明天（3日）起增加開放7月19日前已意願登記選擇AZ疫苗，且尚未接種過疫苗的23至28歲民眾預約，全縣開放預約名額為9662人，預約日期從9月3日10點至9月4日下午6點止，符合條件者將會陸續收到提醒簡訊，呼籲鄉親記得預約；第7輪疫苗施打日期為9月3日至12日，請完成預約民眾按時間、地點前往施打。

苗栗縣今天無新增新冠肺炎確診個案，到昨天9月2日已42天無本土案例發生，全縣累計本土病例549例、境外移入14例，其中3例死亡。