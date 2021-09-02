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苗栗140縣道夜間降速護石虎 地方反彈盼速限恢復一致

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣議會專案小組上午會勘140縣道的夜間降速爭議，並勘查周邊的生態保育措施，盼在石虎保護與民眾交通需求取得平衡點。圖／縣議員張顧礫提供
苗栗縣議會專案小組上午會勘140縣道的夜間降速爭議，並勘查周邊的生態保育措施，盼在石虎保護與民眾交通需求取得平衡點。圖／縣議員張顧礫提供

苗栗縣140縣道前年發生7件石虎路殺意外，保育問題引發關切，縣府採取夜間降速、圍籬及設置生態廊道等友善措施後，去年石虎路殺大幅降為1件，今年迄未發生，但卓蘭當地居民認為140縣道是當地的重要交通動脈，加上道路又直又寬，日夜時速不同造成困擾，也影響農產運輸，期盼速限恢復一致，議會專案小組上午會勘，盼在保護石虎生態與民眾交通需求取得平衡點，140縣道採友善措施後，路殺意外明顯減少，但降速是否為關鍵因素，農業處表明將由研究團隊評估，年底交道安會報檢討。

苑裡、三義通往卓蘭鎮的140縣道在2019年接連傳出石虎路殺意外，引起保育人士關切，縣府當年底公告石虎路殺熱區路段採取夜間降速，白天時速為60公里、夜間8點至清晨6點限速降為50公里，去年更投入近2億元設置噪音路面、防護網、涵管涵洞、生態廊道等友善野生動物措施。

但當地居民抱怨日夜速限不同造成行車及警方執法困擾，且卓蘭為水果重要產地，運輸農產受限夜間降速，影響時效，且目前各項改善工程已見成效 ，期盼速限能不分日夜恢復60公里，甚至可提高到70公里，縣議員楊恭林、黃月娥、張顧礫等專案小組成員上午邀縣府、鎮公所、里長代表等相關人士現場會勘，針對夜間降速問題檢討。

會勘時，夜間降速是否為石虎路殺減少的關鍵因素之一引起討論，有議員建議可試辦1年恢復60公里速限，農業處自然生態保育科則強調現已有保育團隊進行研究，預計12月可提交成果，屆時將提交道安會報作為討論依據。

此外，台13甲線造橋豐湖路段，目前也採取夜間降速措施，設置完成的區間測速裝置也以此為標準，同樣引發議論，縣府希望年底道安會報一併進行討論。

苗栗縣議會專案小組上午會勘140縣道的夜間降速爭議，盼在保護石虎生態與民眾交通需求取得平衡點。圖／縣議員張顧礫提供
苗栗縣議會專案小組上午會勘140縣道的夜間降速爭議，盼在保護石虎生態與民眾交通需求取得平衡點。圖／縣議員張顧礫提供
苗栗縣議會專案小組上午會勘140縣道的夜間降速爭議，並勘查周邊的生態保育措施，盼在石虎保護與民眾交通需求取得平衡點。圖／縣議員張顧礫提供
苗栗縣議會專案小組上午會勘140縣道的夜間降速爭議，並勘查周邊的生態保育措施，盼在石虎保護與民眾交通需求取得平衡點。圖／縣議員張顧礫提供

石虎 噪音 生態保育

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