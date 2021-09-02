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疫情衝擊弱勢家庭 桃園煉油廠捐贈安家物資

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導
桃園煉油廠捐贈洗碗精、洗衣精等物資，參與社會局安家實物箱，盼幫助弱勢家庭度過疫情難關。圖／桃園煉油廠提供
桃園煉油廠捐贈洗碗精、洗衣精等物資，參與社會局安家實物箱，盼幫助弱勢家庭度過疫情難關。圖／桃園煉油廠提供

桃園煉油廠有感疫情對弱勢家庭造成巨大衝擊，今天上午由季存厚廠長親自帶隊，赴桃園家庭服務中心贈送中油生技洗碗精1008瓶、洗衣精1008罐等，供有需要的弱勢家庭使用，並由市府社會局桃園家庭服務中心代表接受。

季存厚表示，桃園煉油廠今年配合防疫，以「防疫宣導」為主軸，今結合社會局「安家實物銀行」，盼以捐贈鼓勵民眾幫助受疫情衝擊的弱勢家庭，也希望本次捐贈的洗衣精、洗碗精等產品，能參與安家物資箱的服務，讓民眾維持生活所需外，提升個人防疫、環境清消的能量。

季存厚指出，市府成立安心實物銀行接受民眾捐贈、倉儲、配送物資至各地家戶，是件不容易的任務，如中油公司從原油進口、煉製成為汽、柴油等產品、油槽儲存，運往各地的加油站銷售，維持每一個環節的動態平衡。

社會局副局長劉思遠表示，疫情凸顯出弱勢家庭的迫切需求，安家實物銀行設有專業社工諮詢，不限中低收入戶，只要負擔家計者失業、突發事故、待業或無薪假，導致生活陷困，皆能至22家銀行或分行提出需求，經評估後即可立即發放物資。

社會局指出，安家實物銀行是桃園市政府媒合各界物資捐贈的平台，具專職倉管人員及完整倉儲空間，其下之每家社區分行均設有專業社工員，評估個案家戶狀況及需求後負責發給物資，以確保各界愛心捐贈之物資能妥善保存、合理分配及精準發放。

社會局表示，除了在十三區設立分行據點接受捐贈及發放物資之外，還設有69處民間物資發放站，方便民眾就近申請民生物資，也結合121家餐飲業者、超商及賣場，提供愛心餐食券及實物代券，並結合桃園市市民卡APP，讓有熱食需求的民眾透過手機查詢愛心店家位置，憑券至店家兌換餐食。

桃園煉油廠捐贈洗碗精、洗衣精等物資，參與社會局安家實物箱，盼幫助弱勢家庭度過疫情難關。圖／桃園煉油廠提供
桃園煉油廠捐贈洗碗精、洗衣精等物資，參與社會局安家實物箱，盼幫助弱勢家庭度過疫情難關。圖／桃園煉油廠提供

桃園 弱勢家庭 實物銀行

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