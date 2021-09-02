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竹市全中運奪14金8銀9銅 林智堅表揚有功人員

中央社 / 新竹市2日電

竹市今年在運動賽事上屢創佳績，全中運奪14金8銀9銅、HBL拿下季軍等，新竹市長林智堅今天接見多名體育有功人員時指出，期勉運動員持續在賽事中突破自我、再創佳績。

林智堅表示，新竹市今年在運動賽事上屢創佳績，在全中運奪14金8銀9銅，光復高中在高中籃球聯賽（HBL）首度拿下隊史最佳的季軍，全小運競走獲得2面金牌，為新竹爭光。

林智堅說，竹市近年致力推行運動，除投入經費整建32校操場、籃球場及風雨球場，增加139站基層訓練站、新聘專任運動教練等，也整建全民體育設施，包括新竹市立田徑場、香山綜合田徑場改建、竹光與香山國民運動中心等。

林智堅表示，今年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，選手因戴口罩在訓練上更加辛苦，仍舊屢創佳績，他勉勵選手，在運動賽事除得獎爭光外，更重要是「人因夢想而偉大」，期許選手在每次賽事中保持平常心，累積經驗、自我突破。

今年全中運獨得國中女子組自由式3面金牌的黃子怡分享指出，她4歲開始學游泳，游泳能讓她快樂，帶走負面情緒，是生命中不可或缺的事，她也比擬自己像「攀岩者」，身旁支持她的教練、朋友、家人都是牆上岩塊，能帶領她爬到更高。

新竹市政府教育處代理處長沈靜濤表示，竹市近年扎根基層體育不遺餘力，投入經費建立139站基層訓練站，包含桌球、籃球、游泳、田徑等19項，也推動「四級培育計畫」，串連國小、國中、高中、大學等資源，在培訓與輔導上都投入資源，讓運動得以扎根。

新竹 林智堅 體育

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