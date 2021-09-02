新竹縣推機車駕訓補助還沒額滿 縣府鼓勵大學生報名

交通部公路總局辦理機車駕訓補助，只要通過考照就有1300元，希望民眾考照前先報名駕訓課程，提升機車族新手的安全，新竹縣府今年也加碼150個名額提供給新竹縣民，不過大學即將開學，縣府就鼓勵大學生趁著開學前報名參訓，減少遺憾發生的可能。

新竹區監理所表示，今年桃竹苗地區的補助名額共有2000個，到11月30日前通過駕訓班課程及考試，就能獲得1300元的訓練費補助，目前使用名額已超過1600人，其中桃園市占絕大多數，新竹縣則約100人，因此鼓勵更多新竹地區的民眾踴躍報名參與機車駕訓。

鑑於機車交通事故以大學生居多，今天（2日）新竹縣長楊文科與公路總局副局長黃運貴，會同敏實科大、中國科大、中華科大及明新科大的教官，前往新竹縣唯一有開設機車駕訓課程的日新駕訓班觀摩，楊文科及黃運貴還當場親自頒發駕照給現場通過考照的民眾。

楊文科表示，受過完整的機車駕訓違規風險可減少32%，肇事風險更可減少20%，新竹縣原本獲交通部分配的150個駕訓補助名額已在日前額滿，不過縣府自行加碼的150個專門提供給新竹縣民的補助名額尚有，且只要在桃竹苗任一處機車駕訓班報名上課，考到駕照就能獲得1300元補助。

監理所表示，目前新竹縣加碼名額還有123個，歡迎新竹縣民眾報名，交旅處長游志祥也指出，去年新竹縣18到24歲的年輕族群就占總交通事故人數的25%，且高達85%都是騎機車時發生，因此縣府鼓勵更多大學生利用暑假尾聲報名機車駕訓班考照，希望增加學生們交通安全意識。