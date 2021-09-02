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新竹縣推機車駕訓補助還沒額滿 縣府鼓勵大學生報名
交通部公路總局辦理機車駕訓補助，只要通過考照就有1300元，希望民眾考照前先報名駕訓課程，提升機車族新手的安全，新竹縣府今年也加碼150個名額提供給新竹縣民，不過大學即將開學，縣府就鼓勵大學生趁著開學前報名參訓，減少遺憾發生的可能。
新竹區監理所表示，今年桃竹苗地區的補助名額共有2000個，到11月30日前通過駕訓班課程及考試，就能獲得1300元的訓練費補助，目前使用名額已超過1600人，其中桃園市占絕大多數，新竹縣則約100人，因此鼓勵更多新竹地區的民眾踴躍報名參與機車駕訓。
鑑於機車交通事故以大學生居多，今天（2日）新竹縣長楊文科與公路總局副局長黃運貴，會同敏實科大、中國科大、中華科大及明新科大的教官，前往新竹縣唯一有開設機車駕訓課程的日新駕訓班觀摩，楊文科及黃運貴還當場親自頒發駕照給現場通過考照的民眾。
楊文科表示，受過完整的機車駕訓違規風險可減少32%，肇事風險更可減少20%，新竹縣原本獲交通部分配的150個駕訓補助名額已在日前額滿，不過縣府自行加碼的150個專門提供給新竹縣民的補助名額尚有，且只要在桃竹苗任一處機車駕訓班報名上課，考到駕照就能獲得1300元補助。
監理所表示，目前新竹縣加碼名額還有123個，歡迎新竹縣民眾報名，交旅處長游志祥也指出，去年新竹縣18到24歲的年輕族群就占總交通事故人數的25%，且高達85%都是騎機車時發生，因此縣府鼓勵更多大學生利用暑假尾聲報名機車駕訓班考照，希望增加學生們交通安全意識。
交旅處也針對事故風險較高的明新科技大學，預計9月下旬釋出路線公告1條公車進校園方案，往來校園及高鐵新竹站，並針對竹北市往來新竹市學生通勤需求高者推出另一條高鐵新竹站往來新竹火車站的路線，加強推動公共運輸，保障通學安全。
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