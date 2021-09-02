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桃市楓樹腳公園打造旗艦型共融遊戲場 保留多元文化
桃園市政府推出「共融式公園推動計畫」，在13個行政區挑選一座公園設置旗艦型共融遊戲場，八德區選擇楓樹腳公園為代表，占地3.5公頃，市府納入地方居民意見，同時經專家審議後，投入6500萬元預算，以「燦爛的童年時光」為主題進行公園改造，工程預計明年4月底開工、明年底完工。
市長鄭文燦今前往視察表示，楓樹腳公園位於八德更寮腳地區，交通便利，但目前公園內設施較不足，市府委託設計團隊在兒童谷丘攀登遊戲場設置獵人小屋、攀爬木架、涵洞、攀爬牆；少年森林冒險遊戲場設置長頸鹿遊戲塔、彩色彈跳網、登山模擬訓練、高空滑索道等具主題性及挑戰性的設施。
鄭文燦表示，公園內也規畫闢建高架景觀棧道、景觀水池、水岸步道、景觀農園及銀青健身樂活區等公共設施，滿足各年齡層使用者需求；楓樹腳公園入口處周邊也將設置新的幼兒園，預計後年完工。
八德區楓樹腳公園面積3.5公頃，前身為國防部軍備局，2009年解除任務後轉型為休閒公園。工務局副局長陳聖義表示，八德區人口以閩南、客家及外省眷村為主，更是全台最多馬祖人聚居的行政區，作為桃園市快速成長的新興都會區，幼齡人口逐步增加，為提高生育率，因此指定楓樹腳公園設置旗艦型共融遊樂場。
陳聖義表示，公園設計融入在地文化脈絡，將連繫在地居民相互認識熟絡的濃厚人情味，保留當地原住民聯合豐年祭、玉皇大帝祭祀及慶祝等活動，並規畫以「燦爛的童年時光」為筆，「多元文化族群」為墨，保留八德區的集體記憶。
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