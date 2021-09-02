峨眉柴窯以海蝕洞為靈感創作 成為竹縣文化局推薦景點

峨眉柴燒位於新竹縣峨眉鄉、與苗栗縣頭份市交界的台3線省道旁，是藝術家邱建清，與同是老師的妻子許菊在退休後所成立藝術空間，因為獨特的「佳洛水」系列陶燒，以及結合油畫、二胡展演的休閒空間，成為當地的特色景點，新竹縣文化局也推薦民眾停留造訪。

峨眉柴燒「小雨滴藝術空間」是全台灣第1座創作柴燒窯，邱建清已在此全心投入陶藝創作35年之久，更在2008年授證為第3屆臺灣工藝之家；邱建清大學就讀師範大學工藝系，在受到陶藝大師吳讓農的啟蒙與影響，接觸陶藝創作，並擔任國高中科任教師，課餘時間也從事木雕創作。

「佳洛水」系列作品是邱建清展現鄉土情懷的創作，他以家鄉宜蘭海邊的海蝕地形，海蝕柱、海蝕平台等作為創作題材，還曾受邀至法國、義大利、阿根廷展出、演講與示範教學，也多次獲得全國陶藝大獎「金鶯獎」榮譽。

除了邱建清的陶藝創作，其妻許菊的油畫創作也同樣在館內展出，而他們的兒子邱大弓更是國內製琴第一人，在二胡演奏方面的造詣頗深，還會利用周末現場演奏給前來參加陶藝課程或單純欣賞油畫、喝咖啡的遊客欣賞聆聽。

新竹縣長楊文科與文化局長李安妤日前特地趁疫情趨緩前往拜訪，因為疫情期間柴窯的教學課程暫停，邱建清也因而利用疫情潛心創作，希望待疫情過去後，能讓更多民眾前來享受視覺及聽覺結合之美，文化局也希望新竹縣藝文活動持續升溫活絡，更鼓勵有興趣的民眾參訪。