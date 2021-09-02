聽新聞
test
0:00 / 0:00
峨眉柴窯以海蝕洞為靈感創作 成為竹縣文化局推薦景點
峨眉柴燒位於新竹縣峨眉鄉、與苗栗縣頭份市交界的台3線省道旁，是藝術家邱建清，與同是老師的妻子許菊在退休後所成立藝術空間，因為獨特的「佳洛水」系列陶燒，以及結合油畫、二胡展演的休閒空間，成為當地的特色景點，新竹縣文化局也推薦民眾停留造訪。
峨眉柴燒「小雨滴藝術空間」是全台灣第1座創作柴燒窯，邱建清已在此全心投入陶藝創作35年之久，更在2008年授證為第3屆臺灣工藝之家；邱建清大學就讀師範大學工藝系，在受到陶藝大師吳讓農的啟蒙與影響，接觸陶藝創作，並擔任國高中科任教師，課餘時間也從事木雕創作。
「佳洛水」系列作品是邱建清展現鄉土情懷的創作，他以家鄉宜蘭海邊的海蝕地形，海蝕柱、海蝕平台等作為創作題材，還曾受邀至法國、義大利、阿根廷展出、演講與示範教學，也多次獲得全國陶藝大獎「金鶯獎」榮譽。
除了邱建清的陶藝創作，其妻許菊的油畫創作也同樣在館內展出，而他們的兒子邱大弓更是國內製琴第一人，在二胡演奏方面的造詣頗深，還會利用周末現場演奏給前來參加陶藝課程或單純欣賞油畫、喝咖啡的遊客欣賞聆聽。
新竹縣長楊文科與文化局長李安妤日前特地趁疫情趨緩前往拜訪，因為疫情期間柴窯的教學課程暫停，邱建清也因而利用疫情潛心創作，希望待疫情過去後，能讓更多民眾前來享受視覺及聽覺結合之美，文化局也希望新竹縣藝文活動持續升溫活絡，更鼓勵有興趣的民眾參訪。
楊文科表示，原本今年5月文化局邀新竹縣9位在地藝術家聯合展出，這幾位受邀的藝術家都是文化部與國立臺灣工藝研究發展中心所認證的優秀工藝師，可惜當時正逢疫情升溫，活動被迫喊卡，所幸疫情漸過，文化局也表示將持續推出更多精彩展覽等藝文活動。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言