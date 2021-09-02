漢霖「共下打嘴鼓」客家說唱劇 3日上午起開放索票

漢霖民俗說唱藝術團帶來的「共下打嘴鼓」客家說唱劇，9月18日周末下午2點30分將在苗栗縣文化觀光局中正堂演出，索票入場，縣府明天（3日）上午9點起分別在文觀局服務台、苗栗及竹南旅遊服務中心、高鐵旅服中心開放索票，每人限索4張，索完為止，文觀局歡迎鄉親把機會。

配合中央流行疫情指揮中心公布的防疫要求，演出活動進場時須量體溫、實聯制，座位採間隔座（梅花座）並全程配戴口罩，嚴禁飲食，若有更新防疫應變措施需延期或取消活動，將於文觀局官網公告。

苗栗縣文觀局表示，漢霖民俗說唱藝術團成立於1985年元月，迄今已有36年歷史，為國內第一個專業說唱藝術團體，至今製作演出已逾9000場，創作編寫相聲數百段，演出足跡遍達全球五大洲67個國家、台灣348個鄉鎮市，薪傳無數，舉凡國內傑出中青輩說唱菁英無一不經「漢家甘霖」的孕育。

「共下打嘴鼓」是漢霖為客家表演藝術創作的計畫，由漢霖客籍演員張春泉及徐敏莉領軍新藝輩團員，帶來新的客家說唱創作，為客家文化留下足跡，用表演藝術推廣其涵養並傳遞客家之美。說唱藝術語言多元豐富，在客家文化素養中的保守、穩重、節儉及客家菜的四炆四炒、客家音樂的八音九腔十八調和客家歷史，都融入說唱的幽默風趣，使觀眾歡笑之餘，也能思索客家文化的價值。相關訊息可上苗栗縣文觀局網站/藝文資訊/演藝活動查詢，並追蹤貓裏藝文粉絲專頁。