桃園敬老愛心卡點數用不完 議員建議擴大用途

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園市敬老愛心卡每月補助800點讓長者搭車、上國民運動中心，但新冠肺炎疫情影響，出門機會變少，點數用不完也不能累積，有市議員昨天在議會臨時會建議擴大愛心卡用途，社會局也允諾會朝大眾運輸和促進健康方面檢討。

桃園市議員黃婉如指出，疫情期間長者不太願意出門，加上前陣子三級警戒大眾運輸減班，出門機會變更少，有不少人反映點數用不完十分可惜，希望可以擴大適用範圍，讓點數使用更多元。

市議員牛煦庭則表示，敬老愛心卡僅限於交通和國民運動中心，對於不方便出門和不愛運動的長者來說，根本沒有實質的幫助，建議開放愛心卡可用於購買休閒農場或觀光工廠門票，刺激小額消費。

社會局表示，桃園敬老愛心卡今年編列預算2億元，上半年度使用了9千多萬元，雖然與去年相比有使用量減少情形，但現在疫情趨緩，使用情況有回溫，預算差不多在年底會剛好用完。

局長鄭貴華說，敬老愛心卡礙於法規，又被桃園市審計處點名政策應以弱勢優先，補助消費購物恐有困難。不過，會持續朝交通和促進健康方面的補助檢討。

愛心 桃園 疫情

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