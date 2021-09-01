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桃園總預算拍板 明年差短136億

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市政會議今天拍板111年度總預算案，歲入編列1276億6100萬元，歲出編列1412億6100萬元。圖為桃園市長鄭文燦。記者朱冠諭／攝影
桃園市政會議今天拍板111年度總預算案，歲入編列1276億6100萬元，歲出編列1412億6100萬元。圖為桃園市長鄭文燦。記者朱冠諭／攝影

桃園市政府今天通過111年度總預算，歲出總額1412億餘元，編列比重以教育科學文化553億餘元為最高，其次依序為經濟發展和社會福利項目。市長鄭文燦表示，預算編列代表桃園對教育、重大基礎建設轉型及社福政策的重視，而總預算後續將送桃園市議會定期會審議。

桃園市111年度總預算歷經4個月籌編審議，初步歲入編列1276億6100萬元，歲出編列1412億6100萬元，而歲入歲出差短136億元，比110年度減少1億1百萬元。

鄭文燦指出，明年度總預算歲出項目以教育科學文化編列553億820萬元比重最高，代表市府對教育的重視，其次經濟發展編列292億8418萬元，代表桃園積極推動重大基礎建設轉型，社會福利編列229億3472萬元是因應社福政策需求，未來社福部份會要求局處檢討設置排富條款。

鄭文燦也說，111年度桃園市歲入歲出差短為136億元，連同債務還本500億元，須融資調度636億元，扣除舉新還舊債務，截至今年底未償還債務約497億元，尚符合公共債務法規定。

鄭文燦也提到，桃園正處於建設高峰期，投入資源推動各項城市基礎建設轉型，並期許各局處爭取中央更多補助，減輕市府財政負擔。

桃園 鄭文燦 債務

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