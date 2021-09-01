運動風雨無阻！桃園16校半戶外球場今年完工
桃園市平鎮區東安國小的半戶外球場，去年9月14日開工，今年2月7日竣工，球場設有1座籃球場與1座排球場，工程總經費約923萬元。市府教育局表示，球場保持自然通風及採光，晴雨可用，除了體育教學使用，亦可辦理各類集會活動。
教育局長林明裕表示，市長鄭文燦上任以來，市府投入約30億元補助30所學校新建活動中心及風雨教室，而為讓國民中小學設置半戶外球場，市府爭取中央補助1.42億元，讓楊梅區高榮國小、平鎮區東安國小、龍潭區石門國小、龍潭區三和國小、龍潭區高原國小、龜山區文欣國小等16校都擁有一座綜合球場，供籃球、躲避球、羽球或排球教學。
林明裕表示，東安國小球場總工程經費約923萬2347元，其中教育部體育署「國民中小學設置半戶外球場計畫」補助890萬元，基地面積約750平方公尺，球場面積約420平方公尺，高度約11.43公尺，以鋼骨結構為主體，採光通風良好，學生可不受天候影響，盡情享受運動。
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